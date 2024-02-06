中國A股跌不停！胡錫進慘賠嘆不敢投資　籲國家出面保護股民利益

東森、中嘉董事范瑞穎任亞衛董座？NCC因這理由駁回

▲NCC（國家通訊傳播委員會）今（6）日宣布，駁回亞洲衛星電視股份有限公司申請范瑞穎任董事、董事長職務。（圖／記者許若茵攝，2023.12.20）
▲NCC（國家通訊傳播委員會）今（6）日宣布，駁回亞洲衛星電視股份有限公司申請范瑞穎任董事、董事長職務。（圖／記者許若茵攝，2023.12.20）

記者許若茵／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）今（6）日宣布，駁回亞洲衛星電視股份有限公司申請范瑞穎任董事、董事長職務，另決議該公司所屬「寰宇新聞台」評鑑結果為「合格」，並予行政指導。

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NCC說明，范瑞穎現任東森電視股份有限公司董事職務，另於去（112）年受泓順投資股份有限公司指派擔任中嘉數位股份有限公司（下稱中嘉公司）董事職務，案涉廣電產業水平及垂直整合。

NCC進一步指出，若許可范瑞穎任亞衛公司董事、董事長職務，范瑞穎將可實質參與「東森新聞台」、「東森財經新聞台」、「寰宇新聞台」、「寰宇新聞台灣台」及「寰宇財經台」計5個衛廣新聞/財經新聞頻道及國內12個有線廣播電視系統經營者經營，考量此類經營型態對產業整體發展影響，因此依衛星廣播電視法第15條第3項及同法第10條第1項第3款規定駁回此部分申請。

NCC解釋，另亞衛公司申請變更董事為禾豐傳媒投資股份有限公司指派以下代表人黃東烈、祝藝、陳建甫、林輝煌、申請變更監察人為沈承豐、申請變更總經理為周欣怡部分，依行政程序法規定，受益人如對重要事項提供不正確資料或不完全陳述，其信賴利益不得保護，NCC得依職權續為辦理。

就外界盛傳該公司股東涉借名及代持情事，NCC回應，於審查過程中多次請亞衛公司就前開事項提供相關說明，該公司均否認，NCC爰依衛廣法第15條、行政程序法第96條第2項規定附保留許可廢止權許可，附款內容為：本屆董事任期內，該公司應於每年股東常會開會前十五日內提供股東名簿予NCC，並向該會說明該公司股份之實質受益人，該公司如未履行，或有具體事證顯示該公司上層股東涉有代持或借名情事，該會依行政程序法第123條第2款規定，得廢止原處分。

另有關亞衛公司所屬他類頻道節目供應事業「寰宇新聞台」評鑑案，NCC表示，經委員會議審查該公司提交資料，決議依衛廣法第64條第1項準用第17條規定，評鑑結果為「合格」，該公司並應依總評意見確實辦理，含持續投資新聞人力、設備、節目及內容；降低所屬新聞頻道節目共用情形；製播房地產新聞，落實多方事實查證、平衡報導，以避免違反平均地權條例第47條之5規定等。

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