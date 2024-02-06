兩人曾隔空槓上！網紅陳沂遭毆 徐巧芯現身力挺：我要站在她身邊
網紅陳沂直率敢言，昨日傍晚在台北長安東路附近，慘遭一名黃姓男子揮拳攻擊。對此，陳沂今（6）日在國民黨立委徐巧芯、陳菁徽，以及台北市議員鍾沛君陪同下舉行記者會，其實，過去陳沂曾和徐巧芯在網路上言語交鋒，這次陳沂遭遇暴力事件，徐巧芯仍現身力挺，直言不論是否喜歡陳沂，當陳沂遭受到暴力對待，我們都應該一起站出來譴責暴力，「哪怕過去她對我有所指教，我也要站在她身邊」。
記者林怡昕／台北報導
陳沂昨日下午在北市鬧區遭人毆打，導致全身多處擦挫傷，而施暴的22歲黃男遭逮後則聲稱，是把陳沂誤認成「網婆」才會動手，陳沂今天現身還原事發經過，更與曾有過言語交鋒的徐巧芯同台舉行記者會。
2016年時，政院不當黨產處理委員會主委顧立雄槓上中天記者，徐巧芯在臉書上質疑顧立雄槓上中天記者的行為「是在大聲什麼」，而陳沂當時大酸徐巧芯「巧芯巧芯別生氣，明天帶你去看國民黨耍猴戲」，不過，現在陳沂遭受暴力事件，徐巧芯仍站出來力挺她。
徐巧芯稍早表示，她嚴厲譴責暴力，不管喜歡不喜歡陳沂，那都是個人自由，但怎麼樣都不能動手，更喊話不要對受害者進行言論加害，不論是否喜歡陳沂，當陳沂遭受到暴力對待，我們都應該一起站出來譴責暴力，「哪怕過去他對我有所指教，我也要站在她身邊」。