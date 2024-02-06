最新百大專利排行出爐！台積電蟬聯八年榜首　三星登外國申請第一

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台積電自2016年起三種專利申請量連續8年高居首位，去年申請1956件成長28%，與三種專利排序第2的聯發科（544件）、排序第5的南亞科（373件），申請量均創歷年新高。排序第6的英業達（330件）創近10年新高，年增14%，排序第10的台達電（270件）創近15年新高，年增32%，表現亮眼。
去年本國人百大三種專利申請1萬2922件，年增1%，連續7年成長；發明專利（9,982件）成長4%，主要是因企業和研究機構申請量上升，但新型專利（2,273件）、設計專利（667件）分別減少6%及16%，除了企業在新型專利成長1%外，多因學校、研究機構表現較為疲乏。
合作金庫榮登本國銀行三種專利、發明專利申請雙榜首
本國有6家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫以223件連續2年奪得銀行首位，創歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄，兆豐銀行195件、中國信託144件緊接在後。在發明專利方面，合作金庫也以35件躍居銀行第1。
城市科大居本國學校三種專利申請首位 成大發明專利申請居冠
進入本國人三種專利申請百大的24所學校中，城市科大（140件）連續4年排名榮登各校之首，申請以新型專利為主。在發明專利方面，成功大學以114件申請居冠，其次是清華大學（98件）、陽明交通大學（91件）；排序學校第4的勤益科大（88件），則是技專校院之首（如表4）。
工研院三種專利申請件數居研究機構連23冠
在研究機構方面，計有3個機構進入本國人三種專利申請百大。工研院（315件）排序第8，自90年起連續23年居各研究機構之冠，其次是金屬中心（101件）排序第34，紡研所（42件）排序第90。
三星電子首登外國人三種專利申請榜首
南韓三星電子以978件首次榮登三種專利申請首位，年增45%；其次是美國應用材料（779件）、美國高通（639件）。前十大申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力（555件）、排序第6的南韓韓領（454件）、排序第7的荷蘭ASML（309件）、排序第10的美國蘭姆研究公司（264件），三種專利申請件數均創歷年最高。
去年外國人三種專利百大申請1萬4910件，年增2%，其中發明專利（1萬3350件）、新型專利（185件）皆成長2%，設計專利（1375件）也成長5%。