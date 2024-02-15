開工爽喝不憂鬱！COMEBUY獨家平台「買一送一」好運攏總來

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UberEats獨家優惠 指定飲品買一送一



活動日期：113.02.15(四)與02.16(五)，限定兩日。

活動飲品：玉荷冰綠(L) / 招牌奶茶(L)，飲品實際價格依平台為主。

活動方式：每筆訂單最多可兌換單支活動飲品買三送三，單筆訂單最高可買六送六。

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推出日期：112.02.15(四)起全台門市開賣(售完為止)

珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g)