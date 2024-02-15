開工爽喝不憂鬱！COMEBUY獨家平台「買一送一」好運攏總來

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限量冬片比賽茶 推立體三角茶包
COMEBUY二十二年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望客人能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。
今年為照顧支持粉絲，特別推出限量「比賽茶包」一袋裝有10包，來自「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」遴選出的比賽茶。有別於市售一般三角立體茶包，除使用珍貴限量的冬片茶種外，市面上多為(3g)茶包，COMEBUY限量比賽茶每包(5g)更甘甜濃郁，回沖第二泡也有不錯的風味，對於懂茶喝好茶的客人，必是CP值高的選擇。凡於2024年2月15日起正式於全台COMEBUY門市開賣，想要隨時喝好茶的客人，絕對要把握一年一次「限量比賽茶」品茗機會。
以彌足珍貴的現萃「冬片」比賽茶，重磅推薦給所有COMEBUY粉絲。為何「冬片」會如此珍貴呢？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的冬茶。又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，此茶品質更勝於春冬二季的茶，其茶湯甘甜柔美、甘醇清香即是重要特色，經COMEBUY多次測試萃取，喉韻茶香於唇齒間迴繞帶有特殊花香味，是懂茶客人絕不能錯過。
UberEats獨家優惠 指定飲品買一送一
活動日期：113.02.15(四)與02.16(五)，限定兩日。
活動飲品：玉荷冰綠(L) / 招牌奶茶(L)，飲品實際價格依平台為主。
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冬片比賽茶 推薦限量比賽茶包
推出日期：112.02.15(四)起全台門市開賣(售完為止)
珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g)