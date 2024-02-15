開工咖啡優惠包！7-11美式買8送8可寄杯　星巴克、全家拿鐵買1送1

開工爽喝不憂鬱！COMEBUY獨家平台「買一送一」好運攏總來

▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定玉荷冰綠及招牌奶茶買一送一。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定玉荷冰綠及招牌奶茶買一送一。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

農曆龍年春節假期後，開工重返工作崗位，為讓大家能快速收心不憂鬱，當然需要有滿滿正能量飲料，帶來一整年好運氣。COMEBUY新春開工特別與外送平台UberEats合作，首選兩款平台經典紅不讓，熱銷狂點飲品做為新年的開工大禮！

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COMEBUY龍年第一個開春優惠活動，即與UberEats平台最推薦的兩支飲品做「買一送一」活動，讓玉荷冰綠、招牌奶茶陪伴整年工作都有好運氣，凡於活動期間2024年2月15日至16日，限時兩天於UberEats平台指定訂購優惠飲品，即享有每筆訂單最多可兌換單支活動飲品買三送三，單筆訂單最高可買六送六的好康，把握新春開工COMEBUY超狂優惠。

▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定玉荷冰綠及招牌奶茶買一送一。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定玉荷冰綠及招牌奶茶買一送一。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY冬片比賽茶，再推限量比賽茶包(一袋10包，每包5g)，隨時隨地都能品茗好茶。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY冬片比賽茶，再推限量比賽茶包(一袋10包，每包5g)，隨時隨地都能品茗好茶。（圖／品牌提供）
限量冬片比賽茶　推立體三角茶包

COMEBUY二十二年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望客人能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。

今年為照顧支持粉絲，特別推出限量「比賽茶包」一袋裝有10包，來自「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」遴選出的比賽茶。有別於市售一般三角立體茶包，除使用珍貴限量的冬片茶種外，市面上多為(3g)茶包，COMEBUY限量比賽茶每包(5g)更甘甜濃郁，回沖第二泡也有不錯的風味，對於懂茶喝好茶的客人，必是CP值高的選擇。凡於2024年2月15日起正式於全台COMEBUY門市開賣，想要隨時喝好茶的客人，絕對要把握一年一次「限量比賽茶」品茗機會。

以彌足珍貴的現萃「冬片」比賽茶，重磅推薦給所有COMEBUY粉絲。為何「冬片」會如此珍貴呢？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的冬茶。又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，此茶品質更勝於春冬二季的茶，其茶湯甘甜柔美、甘醇清香即是重要特色，經COMEBUY多次測試萃取，喉韻茶香於唇齒間迴繞帶有特殊花香味，是懂茶客人絕不能錯過。

 

▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定(玉荷冰綠)及(招牌奶茶)買一送一。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY獨家UberEats開工優惠，限定(玉荷冰綠)及(招牌奶茶)買一送一。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY限量冬片比賽茶，一年僅出一次，彌足珍貴，限量好喝。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY限量冬片比賽茶，一年僅出一次，彌足珍貴，限量好喝。（圖／品牌提供）

UberEats獨家優惠　指定飲品買一送一 

活動日期：113.02.15(四)與02.16(五)，限定兩日。
活動飲品：玉荷冰綠(L) / 招牌奶茶(L)，飲品實際價格依平台為主。
活動方式：每筆訂單最多可兌換單支活動飲品買三送三，單筆訂單最高可買六送六。

冬片比賽茶　推薦限量比賽茶包 

推出日期：112.02.15(四)起全台門市開賣(售完為止)
珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g) 

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