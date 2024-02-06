特企／《楓之谷M》皇家騎士團REMASTER登場！一起來捍衛耶雷弗吧

保衛女皇與維護耶雷弗和平的皇家騎士團，分別為「聖魂劍士」、「烈焰巫師」、「破風使者」、「暗夜行者」及「閃雷悍將」，玩家可以根據自己的喜好進行選擇，五大職業的REMASTER更新，將各職業所保有的固有的角色特性跟魅力極大化，劍士、法師、弓箭手、盜賊、海盜系列角色的立繪設計跟技能、技能效果等都以更華麗樣貌再次誕生。
官方為紀念本次REMASTER更新準備了皇家騎士團專用活動，活動時間即日起進行至3月6日，特別是登錄新角色每升1級+2等級直到140等級的「皇家騎士團極限燃燒Plus活動」，每天選取角色訓練一定次數後領取經驗值的「皇家騎士團暴風成長修練場」，至少包含1名皇家騎士團共2名角色每升1級+2等級直到200等級的「皇家騎士團DOUBLE楓之谷M燃燒活動」， 在升級登錄的皇家騎士團角色的同時，您可以根據自己的等級獲得獎勵的「皇家騎士團等級達成活動」。再來是全職業帳號內等級200以上的角色可領取獎勵的「全職業達成200Lv活動」，多樣幫助快速成長跟發送豐富獎勵的活動請大家把握！
除此之外，《楓之谷M》也準備了春節氣氛滿滿的「夜空風燈慶典」多樣活動，即日起至3月14日，參加遊戲內活動獲得活動硬幣，並可在活動商店兌換多樣道具。
- 透過戰場狩獵獲得活動硬幣。
- 參加迷你遊戲活動獲得硬幣/道具等獎勵。
放心願風燈 ：每天像風燈許願後領取獎勵得簽到活動。
餃子餐廳：收集餃子材料每日製作餃子領取獎勵。
紅包禮物活動：透過自動狩獵收集紅包票券,選取紅包領取獎勵。
甜蜜糖果Buff活動：獲得經驗值與BUFF。
擊退年獸：射擊遊戲。
泡泡怪物：射擊怪物泡泡達最終階段的迷你遊戲。
製作龍龍餅：製作提示樣貌餅乾的迷你遊戲。
硬幣掉落：每日透過狩獵獲得硬幣。
硬幣商店：透過各種活動收集活動硬幣並在商店中購買各種道具。
小屋：春節風格主題的小屋主題更新
想知道更多相關活動消息後續消息，可至《楓之谷M》官方粉絲團查詢。
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