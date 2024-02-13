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不只有江啟臣！海龍蛙兵戰力強　這些民代也是蛙人出身

▲立法院副院長江啟臣曾任海龍蛙兵，年輕時體態精壯，還有六塊肌，令人稱羨。（圖／江啟臣提供）
▲立法院副院長江啟臣曾任海龍蛙兵，年輕時體態精壯，還有六塊肌，令人稱羨。（圖／江啟臣提供）

記者呂炯昌／台北報導

立院2月1日舉行正副院長選舉，國民黨青壯派的代表人物江啟臣順利當選立法院副院長，成為首位海龍蛙兵出身的立法院副院長。除了江啟臣外，國民黨新科立委游顥、新北市議員陳明義也都曾是海龍蛙兵。

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1949年國民政府撤退來台，蔣介石視察金門時，指示金門防衛司令部挑選優秀的官兵組成「偵察隊」，成為海龍蛙兵前身。雖然為陸軍部隊，但是必須接受兩棲作戰訓練。1954年奉當時國防部長蔣經國指示，將「兩棲作戰部隊」更名為「成功特種蛙人隊」，取其「只准成功、不許失敗」之意，所以又稱為「成功隊」，由劉雨成隊長帶領，而劉雨成也成為後來名聞遐邇的「海龍王」。

陸軍兩棲101偵察營的海龍蛙兵現有三個駐地，包括金門、馬祖與澎湖等離島。陸軍兩棲101偵察營納編於陸軍航空特戰指揮部旗下，除了滲透、摸哨、蒐集情報等特種任務外，在政府高層長官抵達外離島巡視時，海龍蛙兵也負責執行接送與護衛任務。

在小三通開放後，海龍蛙兵增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練。海龍蛙兵使用的成功艇、海龍快艇與K85快艇，其中成功艇最高速度可達50節，但是由於缺乏專用港口，平時由拖車架在路上，遇到緊急狀況恐難以應變，因此陸軍在2016年開標，要在金馬澎等地興建專用碼頭，外離島專用港勤設施施工已陸續完工。

江啟臣1994年從政大外交系畢業，並沒有考上預官，卻抽籤抽到俗稱「水鬼」的海龍蛙兵，每天都要繞金門跑一萬公尺、游泳數千公尺，讓旱鴨子的他短短一個月就成為海中蛟龍。2021年93軍人節，江啓臣曾在臉書發文表示，1996年爆發台海危機，他當時在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲的準備，只為保家衛國。正因為曾身處在高張力的前線環境下，他無時無刻感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。

今年40歲的國民黨南投第二選區立委游顥也曾是海龍蛙兵，從政後體型橫向發展，被好友虧成為是「海龍變海象」，讓他自己也很感嘆，歲月的無情與政治工作職業傷害之深。在擊敗民進黨對手蔡培慧確定當選後，游顥承諾，未來會繼續用海龍蛙兵勤奮戰鬥的精神，繼續為南投奮鬥，與立委馬文君、南投縣長許淑華，一起創造幸福的南投。

國民黨新北市議員陳明義在1987至1990年間於金門服役，以第一名結業，更曾任中華民國陸軍101兩棲偵察營教官，陳明義曾提到，海龍蛙兵學長、學弟制非常重，晚上經常有學長叫學弟出來訓練，他坦言當海龍蛙兵之前不會游泳，去部隊之後10天馬上學會游泳。陳明義表示，他曾出任務院小艇在海上接送情報員，他認為一輩子的忠貞與堅實訓練是海龍蛙兵一輩子的勳章。

▲國民黨立委游顥。(圖 /陳明中攝)
▲國民黨立委游顥現在的體格看不出年輕時曾是海龍蛙兵。(圖／記者陳明中攝)
▲新北市議員陳明義曾是海龍蛙人教官。（圖／翻攝自陳明義臉書）
▲新北市議員陳明義曾是海龍蛙人教官。（圖／翻攝自陳明義臉書）

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