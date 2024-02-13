不只有江啟臣！海龍蛙兵戰力強　這些民代也是蛙人出身

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陸軍兩棲101偵察營的海龍蛙兵現有三個駐地，包括金門、馬祖與澎湖等離島。陸軍兩棲101偵察營納編於陸軍航空特戰指揮部旗下，除了滲透、摸哨、蒐集情報等特種任務外，在政府高層長官抵達外離島巡視時，海龍蛙兵也負責執行接送與護衛任務。
在小三通開放後，海龍蛙兵增加了反劫機、反劫船、反劫車等反恐任務訓練。海龍蛙兵使用的成功艇、海龍快艇與K85快艇，其中成功艇最高速度可達50節，但是由於缺乏專用港口，平時由拖車架在路上，遇到緊急狀況恐難以應變，因此陸軍在2016年開標，要在金馬澎等地興建專用碼頭，外離島專用港勤設施施工已陸續完工。
江啟臣1994年從政大外交系畢業，並沒有考上預官，卻抽籤抽到俗稱「水鬼」的海龍蛙兵，每天都要繞金門跑一萬公尺、游泳數千公尺，讓旱鴨子的他短短一個月就成為海中蛟龍。2021年93軍人節，江啓臣曾在臉書發文表示，1996年爆發台海危機，他當時在金門前線服役，幾乎到了戰爭邊緣，遺書也已擬好，隨時做好犧牲的準備，只為保家衛國。正因為曾身處在高張力的前線環境下，他無時無刻感佩每一位國軍官兵，更深知軍人對國家的重要。
今年40歲的國民黨南投第二選區立委游顥也曾是海龍蛙兵，從政後體型橫向發展，被好友虧成為是「海龍變海象」，讓他自己也很感嘆，歲月的無情與政治工作職業傷害之深。在擊敗民進黨對手蔡培慧確定當選後，游顥承諾，未來會繼續用海龍蛙兵勤奮戰鬥的精神，繼續為南投奮鬥，與立委馬文君、南投縣長許淑華，一起創造幸福的南投。
國民黨新北市議員陳明義在1987至1990年間於金門服役，以第一名結業，更曾任中華民國陸軍101兩棲偵察營教官，陳明義曾提到，海龍蛙兵學長、學弟制非常重，晚上經常有學長叫學弟出來訓練，他坦言當海龍蛙兵之前不會游泳，去部隊之後10天馬上學會游泳。陳明義表示，他曾出任務院小艇在海上接送情報員，他認為一輩子的忠貞與堅實訓練是海龍蛙兵一輩子的勳章。