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詐騙集團沒在放假！春節期間如何防詐　金管會、銀行教戰這樣做

▲隨著年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，詐騙可沒跟著放假，金管會及銀行提醒民眾應提高警覺，並採取「5不策略」防詐騙。(圖／取自freepik）
▲隨著年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，詐騙可沒跟著放假，金管會及銀行提醒民眾應提高警覺，並採取「5不策略」防詐騙。(圖／取自freepik）

記者顏真真／台北報導

隨著年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，詐騙可沒跟著放假，尤其今（113）年春節假期長達7天，金管會及銀行也特別提醒民眾，春節期間應提高防範詐騙警覺，採取「5不策略」，不加入陌生群組、接聽陌生來電、、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，並記得妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，匯款轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容。

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歲末最開心的事莫過於年終獎金入袋，但此時也是詐騙集團蠢蠢欲動大賺紅包的時間，除了透過各種管道投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的假投資廣告，也會利用網路社交軟體假意寒暄，哄騙民眾掉入投資陷阱。金管會提醒，投資應透過合法金融機構，金管會網站可查詢合法金融機構名單、聯絡電話及其網址，請民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，呼籲民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性，以避免遭受詐騙導致財產損失。

此外，近期信用卡詐騙案件多以釣魚簡訊、一頁式廣告等方式，營造優惠搶購或逾期繳納相關費用產生罰金的情境，誘騙民眾輸入信用卡卡號資訊、信用卡網路交易的一次性驗證密碼（OTP）等個人資料後進行信用卡盜刷。

由於OTP驗證簡訊是持卡人進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分之重要認證訊息，金管會呼籲，民眾在進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊之內容，核對簡訊所載內容與所進行交易的幣別、消費金額及目的是否相符， 若民眾未進行信用卡綁定卻收到發卡機構發送綁定完成的簡訊通知，應儘速與往來的發卡機構聯繫。

此外，根據永豐銀行內部統計顯示，去年詐騙案件中，以「假投資（50%）」類型居冠，其次為「假親友（23%）」與「假購物／網購（11%），或假冒檢警人員或公家機關等。永豐銀行表示，民眾若遇到交易對象要求以買車、買房或居家裝繕等其他理由掩飾匯款目的，務必提高警覺、避免受騙。

兆豐銀行也提醒民眾反詐「五不」，包括不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，就能防範詐團陷阱。富邦金則要民眾應留意近期常見的偽冒詐欺樣態，如不法集團冒名金融業者發送簡訊招攬加入聊天群組、或假投資網站及APP連結，以詐取個人財物或個資，並呼籲民眾採取「3不策略」，包括不隨意加入陌生群組、不聽信來源不明資訊、不使用非官方投資平台。

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