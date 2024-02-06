詐騙集團沒在放假！春節期間如何防詐　金管會、銀行教戰這樣做

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，近期信用卡詐騙案件多以釣魚簡訊、一頁式廣告等方式，營造優惠搶購或逾期繳納相關費用產生罰金的情境，誘騙民眾輸入信用卡卡號資訊、信用卡網路交易的一次性驗證密碼（OTP）等個人資料後進行信用卡盜刷。
由於OTP驗證簡訊是持卡人進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分之重要認證訊息，金管會呼籲，民眾在進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊之內容，核對簡訊所載內容與所進行交易的幣別、消費金額及目的是否相符， 若民眾未進行信用卡綁定卻收到發卡機構發送綁定完成的簡訊通知，應儘速與往來的發卡機構聯繫。
此外，根據永豐銀行內部統計顯示，去年詐騙案件中，以「假投資（50%）」類型居冠，其次為「假親友（23%）」與「假購物／網購（11%），或假冒檢警人員或公家機關等。永豐銀行表示，民眾若遇到交易對象要求以買車、買房或居家裝繕等其他理由掩飾匯款目的，務必提高警覺、避免受騙。
兆豐銀行也提醒民眾反詐「五不」，包括不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，就能防範詐團陷阱。富邦金則要民眾應留意近期常見的偽冒詐欺樣態，如不法集團冒名金融業者發送簡訊招攬加入聊天群組、或假投資網站及APP連結，以詐取個人財物或個資，並呼籲民眾採取「3不策略」，包括不隨意加入陌生群組、不聽信來源不明資訊、不使用非官方投資平台。