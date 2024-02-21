超商麵包不簡單　揭「A.A.國際無添加一星驗證」安心美味秘密

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全球性協會A.A. Clean Label依照餐飲食品製程所能排除的添加物項目給予業者分級驗證，層層審核無含有鮮味劑、漂白劑及磷酸鹽類等，統一麵包在包裝麵包的保存不易的挑戰下，嚴格控管濕度、溫度，以及使用純粹的原料，只為了減少食品添加物，經過多年努力，統一麵包現今已擁有13款麵包榮獲A.A.國際無添加一星驗證的肯定，仍持續努力精進中，讓消費者入口的麵包，美味與安心並存。
第二步：還要加上認明有品牌「統一麵包」LOGO的產品
除了代表安心的潔淨標章之外，那美味的產品該如何辨識呢？統一麵包研發團隊持續堅持以究極湯種技術，讓麵包體柔軟保濕、口感Q彈，入口後享受到多重的美味，像是菱格香菠蘿、海苔肉鬆堡、椰子葡萄捲等多款麵包，都深受消費者喜愛。而銷售領先的統一麵包菱格香菠蘿，更是榮獲全球四大美食評鑑之一「A.A. TASTE AWARDS 全球純粹品味評鑑」二星殊榮的肯定，不只是安心更是美味代表。
美味與安心從來都無須妥協！每次買超商麵包前，就選擇有A.A.國際無添加一星驗證「藍/白色潔淨標章」的統一麵包。再一次check簡單好安心！讓你在品項眾多的超商貨架上，快速挑選安心又美味的統一麵包。現在還有活動優惠，2/21~3/5期間，只要選擇A.A.國際無添加一星驗證的統一麵包，限時指定貼標商品任選第二件省10元。
【廣編圖示僅供參考，產品以實物為主】