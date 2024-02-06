中華職棒／統一獅熱身賽！林培緯單場3安大爆發 陳傑憲也敲雙安
中華職棒今（6）日由統一7-ELEVEN獅進行白橘熱身賽，並於亞太棒球村成棒副球場進行，配合年後球隊將前進日本高知進行雙獅交流賽，球隊開始以賽代訓，分別在今明兩天及2.16舉辦三場對內自辦熱身賽。其中林靖凱、陳傑憲、林培緯均繳出單場兩支安打以上好表現，林培緯單場三支安打，繳出猛打賞表現，也成為比賽焦點。終場統一獅白隊以4:0勝出，擊敗統一獅橘隊。
記者吳政紘/綜合報導
本日首場賽事分別由林詔恩及林子崴先發主投，其中林詔恩2局，被擊出1支安打，無失分穩定好表現。中繼投手辛俊昇主投2局，擊出三次三振，未被擊出任何安打，穩定表現成為今日賽事焦點人物之一，辛俊昇表示：「從去年加入職棒後，其實自己的狀況都還不錯，但直到冬盟賽事參與及磨練，感受高張力的比賽對決，從過程中也學到許多，今年給自己設定的目標，就是把握每一次的對決，勇於對決打者，對於自己能夠參與台日雙獅春訓交流賽，期待能與國外更多高水平的選手交手，從過程中了解自己的能力，才能持續更進步」
本場賽事獅子軍打者林靖凱、陳傑憲、林培緯均繳出單場兩支安打以上好表現，其中林培緯單場三支安打，成為本日賽事焦點人物之一，林培緯表示：「過去的自己站上打擊區時，總是容易被前幾次打擊結果去影響自己，攻擊缺乏果決和穩定性，今年嘗試改善這樣的困境，在打擊擊球策略上，想辦法在二好球前有效攻擊，今日嘗試後獲得不錯成效，希望自己能夠更加穩定，有好的攻擊力才能有機會爭取更多一軍出賽機會。」
今日統一7-ELEVEN獅橘白熱身賽，終場統一獅白隊以四比零勝出，擊敗統一獅橘隊。明日雙方投手分別由郭俊麟對戰古林睿煬，統一獅官方Ｙoutube頻道也將持續透過影音即時轉播，讓球迷掌握獅子軍熱身賽近況。
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