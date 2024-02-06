療癒神劇《機智醫生生活》翻拍陸版！粉絲崩潰「求別改成無腦劇」
南韓人氣電視劇《機智醫生生活》，由曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏、金大明主演，是許多劇迷心目中的療癒神作，劇情以主角5人的友情為主軸，刻劃醫生們的日常，感動不少觀眾，該劇於2020年推出後，深受廣大粉絲的喜愛。如今，中國翻拍版即將開拍，消息一出立刻在微博上引起討論，不少喜愛原版的觀眾紛紛表示擔憂「不要毀了這部經典」。
記者張芸婷／綜合報導
《機智醫生生活》2022年4月和12月時，在中國線上平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」公開後獲得不少人氣，豆瓣評分高達9.5（滿分10分），根據陸媒報導指出，《機智醫生生活》的版權被吳錫春天文化取得，且即將展開選角，預計6月開始拍攝，最快可於2025年播出。
雖然中國版製作組表示，原版導演申元浩也會參與製作，且韓版的部分角色會被保留在中國版作品中，但還是有部分言論表示不看好，「求求了，別蹧蹋」、自家的醫療劇都拍得這麼糟糕，還敢翻拍嗎？」、「感覺最後都會被拍成無腦劇，女醫生化濃妝」。
然而，粉絲擔憂也不是沒有原因的，中國之前翻拍過的韓、日劇《經常請吃飯的漂亮姊姊》、《春夜》、《W-兩個世界》、《仁醫》等，評價都差強人意，所以粉絲擔心這次翻拍會再毀心中經典神作。
《機智醫生生活》於2020年推出，當時創下16%的高收視，隔年推出第二季，延續前一季的風潮，目前尚無拍攝第三季的計畫，但將於2024年推出衍生作品《總有一天會機智的實習醫生生活》，由新生代女星高允貞主演。
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