價廉未必物美！中國製「大象褲」衝擊市場　泰國官方不忍了喊查

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對此，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，中國廉價服裝向泰國市場傾銷，是正常的機會主義貿易行為，「如果我們不迅速採取行動，我們將失去機會」，他進一步表示，泰國商人要打敗機會主義者，首先要做的就是了解並進行行銷和申請專利註冊。
賽塔後續以泰國政府對一些國家遊客實施免簽政策，是為「抓住機會」吸引更多遊客到泰國旅遊作為例子，並指出雖然大象褲看起來是小問題，但中國廉價服裝向泰國市場傾銷反映了做生意時需要快速思考、快速行動並保護國家利益。
Page Lui Chine指出，就生產成本而言，泰國生產商無法與中國產品競爭，唯一途徑是在價格合理的前提下提高產品品質。
泰國商務部長命普譚（Phumtham Wechayachai）針對這一現象，表示大象褲已經被註冊為知識產權，「中國方面生產的，可能存在偏差或不同，需要了解法律能夠覆蓋的範圍程度」，已告知海關，禁止進口中國大象圖案的褲子。普譚提到，中國製的大象褲品質也低劣得多，稱「價廉」未必能「物美」，表示「無論如何，泰國的原版大象褲，與中國生產的褲子，在品質上相差甚遠，泰國商品擁有更好的品質，中國生產的褲子價格低廉，或與他們的商品品質不達標有關。」
大象褲是輕薄的休閒褲，上頭因印有大象而聞名，堪稱泰國最具軟實力代表之一。過去主要購買大象褲的族群是觀光客，將大象褲做為伴手禮，不過近來在網紅的帶動下，大象褲也成了泰國年輕人的時尚穿搭。