快訊／網紅鳳梨閃婚！交往歐菈4年修正果 自嘲「終結海王之路」
經常自稱「台灣劉德華」的網紅鳳梨（吳泓逸），在夜店搭訕認識DJ女友歐菈，高調交往近4年，終於修成正果，曾自豪交往過12種星座女友，一句「誰先懷孕就娶誰」氣壞小S的他，今（6）日自曝做了一個重要決定，過年前和女友歐菈閃婚，以後會保護愛人，自嘲「我瀟灑放蕩的海王之路…到此被終結了」，收到許多網友祝福。
記者江芷稜／綜合報導
現年32歲的鳳梨，2015年與網紅罔腰交往，以情侶檔身分「罔腰尬鳳梨」曝光，經常公開曬恩愛，還陪同罔腰前往泰國進行變性手術，被喻為好男人代表，一路分分合合，最後在2020年分手，他開始自創公司從事網拍生意，以超接地氣的台灣國語直播方式暴紅。
與罔腰分手後，鳳梨在夜店搭訕女友歐菈進而交往，經常高調曬恩愛，但相當花心的他，不願承認戀情，只以「祕書」形容她，還多次被爆料劈腿、約砲4寶媽，不過他都一一出面澄清，強調自己很負責任，性行為都會事先說清楚，只是喜歡服務地方媽媽。他在《小姐不熙娣》節目暢談感情生活，自稱是開放性關係，同時和5個人以上發生親密關係，「誰先懷孕就先娶哪一個」，讓小S氣到跺腳，嘉賓也不敢相信。
不過，女友歐菈倒是不以為意，形容他外在雖是小混混性格，內心只是個小男孩，本性不壞，非常專情，生日時還會做美少女戰士蛋糕給另一半，看上他的內涵與外表，尤其工作的時候最迷人。歐菈也為愛搬到嘉義，跟鳳梨一起經營網拍生意，兩人一起拚做人生子。
鳳梨今日在臉書發文，「我今天做了一個人生中的重大決定，雖然我不太確定自己是否準備好了，但我會竭盡全力負起責任，也會好好保護我愛的人，同時我要非常感謝志明哥及志穎哥，完成我老婆的心願」，宣告閃婚好消息，郭鬼鬼、男星Gino都獻上祝福，網友紛紛道賀恭喜，也懷疑歐菈是不是有了，鳳梨僅回「今天可以說點好話嗎？」沒有露出半點口風。
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