陳天仁約會險遭壓床侵犯！驚曝對方身分竟是圈內人「憲哥也知道」

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小鐘聽完覺得這行為很不妥：「有的男生會一直講前任的不好，我覺得要好聚好散，不然會變成沒品，而且別人聽了也不敢跟你在一起。」主持人吳宗憲也替小鐘打包票：「我跟小鐘緊密的生活在一起，他真的都沒講過前任的不好。」
陳天仁還提到不事先規劃行程也很讓人反感：「他突然帶我去喝藥酒雞湯，吃完後又說要給我的伴手禮忘在家要回去拿，我本來想說在家門口等一下就好，結果他又倒威士忌叫我進去坐，一直變來變去，我真的氣炸，我站起來就說要走。」
陳天仁坦言沒想到對方竟伸出狼爪：「他直接把我扛到床上，整個人壓上來，我揍了他一拳說『你再碰我，我就報警，然後上網公佈你』，他才肯讓我走。」陳天仁表示：「一開始覺得這個人應該不會怎樣，因為他和前任都是圈內的，憲哥也認識，是一位姓李的男演員。」
同場的藝人阿虎一聽就知道對方身分：「妳應該早點公布他的，這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」吳宗憲則是好奇陳天仁為什麼與男藝人周孝安離婚，陳天仁沒有多說，僅透露：「他負面情緒比較多一點，長期下來會被影響。」
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