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陳天仁約會險遭壓床侵犯！驚曝對方身分竟是圈內人「憲哥也知道」

▲初次約會險遭侵犯，陳天仁曝對方是圈內人。（圖／中天綜合台提供）
▲初次約會險遭侵犯，陳天仁曝對方是圈內人。（圖／中天綜合台提供）

記者張一笙／綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》將於8日晚上10點播出「民調排行榜！約會第一次就出局，這些NG行為千萬不要做」，藝人陳天仁分享遇過離譜約會對象，總愛把前任掛嘴邊，幾次約會都在講前妻的事。陳天仁更曝對方以各種名義將她哄騙回家，甚至將她扛上床並壓在她身上。陳天仁透露，這個人憲哥（吳宗憲）也認識，是一位姓李的男演員。同場藝人阿虎聽到後直呼：「妳應該早點公布他的，這種故事其實已經發生過很多次！」

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藝人陳天仁日前上節目《小明星大跟班》，主題是討論第一次約會就NG的行為，陳天仁說，她曾遇過約會對象總愛把前任掛嘴邊：「這個男生我跟他吃過2次飯，2次間隔3年，他都還在講前妻的事。」

▲小鐘認為兩人相處要好聚好散，不然會變成沒品。（圖／中天綜合台提供）
▲小鐘認為兩人相處要好聚好散，不然會變成沒品。（圖／中天綜合台提供）
小鐘聽完覺得這行為很不妥：「有的男生會一直講前任的不好，我覺得要好聚好散，不然會變成沒品，而且別人聽了也不敢跟你在一起。」主持人吳宗憲也替小鐘打包票：「我跟小鐘緊密的生活在一起，他真的都沒講過前任的不好。」

▲憲哥也為小鐘打包票：「他真的都沒講過前任的不好。」（圖／中天綜合台提供）
▲憲哥也為小鐘打包票：「他真的都沒講過前任的不好。」（圖／中天綜合台提供）
陳天仁還提到不事先規劃行程也很讓人反感：「他突然帶我去喝藥酒雞湯，吃完後又說要給我的伴手禮忘在家要回去拿，我本來想說在家門口等一下就好，結果他又倒威士忌叫我進去坐，一直變來變去，我真的氣炸，我站起來就說要走。」

陳天仁坦言沒想到對方竟伸出狼爪：「他直接把我扛到床上，整個人壓上來，我揍了他一拳說『你再碰我，我就報警，然後上網公佈你』，他才肯讓我走。」陳天仁表示：「一開始覺得這個人應該不會怎樣，因為他和前任都是圈內的，憲哥也認識，是一位姓李的男演員。」

▲阿虎聽到關鍵字便知道對方身份：「這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」（圖／中天綜合台提供）
▲阿虎聽到關鍵字便知道對方身分：「這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」（圖／中天綜合台提供）
同場的藝人阿虎一聽就知道對方身分：「妳應該早點公布他的，這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」吳宗憲則是好奇陳天仁為什麼與男藝人周孝安離婚，陳天仁沒有多說，僅透露：「他負面情緒比較多一點，長期下來會被影響。」

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