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亞洲專屬超高自由度創作者平台　fan365正式上線！

▲2024最全面為亞洲人而設的創作者平台「fan365」正式上線，共同為多元創作開闢新天地。（圖／品牌提供）
▲2024最全面為亞洲人而設的創作者平台「fan365」正式上線，共同為多元創作開闢新天地。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

不管是電影或是動漫，甚至是影集，憑藉各自魅力吸收了自家鐵粉，不過充滿忠誠度的你，是否有過從同人動漫或是cosplay 妹子的作品，來滿足官方未曾有過的平行時空幻想呢？這樣的心聲有人都聽到了！2024最全面為亞洲人而設的創作者平台「fan365」正式上線，共同為多元創作開闢新天地。

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fan365是一個超高自由度的獨立創作者平台，無論是影片、寫真集、同人作品、cosplay或是粉絲獨家內容等等都應有盡有。對於使用過其他分享社群軟體的人來說，都會了解到在上傳內容方面有著諸多限制，甚至對於一些尺度稍寬的照片也慘遭官方檢舉而刪除。fan365的優勢就在於該平台為友善且開放的調性，允許創作者自由上傳作品，並且有更多創作空間分享，輕鬆就能管理作品。

除此之外，fan365更提供粉絲訂閱功能，這種模式不僅讓創作者能夠分享內容，更讓粉絲有著倍感重視的尊榮感。

fan365無論是創作者或是粉絲用戶註冊都是免費，簡易的操作就能加入fan365大家庭，充滿活力又平易近人的介面，使用可愛的小圖標讓人一目了然，擺脫繁瑣步驟、冗長的註冊流程，fan365快速免費註冊，即可讓創作者快速擁有粉絲的愛戴，讓粉絲用戶擁有感官體驗都精彩無比的平台。

fan365 前5名入駐人氣創作者

1. JAGOO 
主打同人二創主題《hololive》，目前入駐fan365有許多粉絲訂閱，每月都敲碗著他推出的每月精美大圖檔，都會釋出給粉絲們收藏。

2. CIAN YO 
主打同人二創作品以御姐成熟風格聞名，繪圖風格色彩鮮明，讓人一眼就愛上，吸引力相當大，在fan365上有坐擁了不少粉絲。

3.琉希RUKI
主打正太、美男子的同人二創作品，自創3個個性鮮明的可愛角色，不時在平台上分享角色趣事，利用圖文搭配讓許多粉絲想要持續追跟連載!

4.Pinkcloud
作品都以百合、少女復古畫風而大受歡迎，不定時會曝光限定圖，吸引不少粉絲守株待兔，期待著驚喜。

5.台灣藍鵲
作品畫風是以水彩風格作畫的，可以感受繪製的角色，眼神中有不一樣的情感，作品本身的故事感十分強烈。

當然fan365 平台不止這些創作者，還會其他如，獸耳萌系、蠟筆水彩風等主題創作者正在等待大家欣賞他們的作品，並且每月都會有特定的活動，還在等什麼呢?快點登入fan365開始互動吧！

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