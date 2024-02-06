亞洲專屬超高自由度創作者平台　fan365正式上線！

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，fan365更提供粉絲訂閱功能，這種模式不僅讓創作者能夠分享內容，更讓粉絲有著倍感重視的尊榮感。
fan365無論是創作者或是粉絲用戶註冊都是免費，簡易的操作就能加入fan365大家庭，充滿活力又平易近人的介面，使用可愛的小圖標讓人一目了然，擺脫繁瑣步驟、冗長的註冊流程，fan365快速免費註冊，即可讓創作者快速擁有粉絲的愛戴，讓粉絲用戶擁有感官體驗都精彩無比的平台。
fan365 前5名入駐人氣創作者
1. JAGOO
主打同人二創主題《hololive》，目前入駐fan365有許多粉絲訂閱，每月都敲碗著他推出的每月精美大圖檔，都會釋出給粉絲們收藏。
2. CIAN YO
主打同人二創作品以御姐成熟風格聞名，繪圖風格色彩鮮明，讓人一眼就愛上，吸引力相當大，在fan365上有坐擁了不少粉絲。
3.琉希RUKI
主打正太、美男子的同人二創作品，自創3個個性鮮明的可愛角色，不時在平台上分享角色趣事，利用圖文搭配讓許多粉絲想要持續追跟連載!
4.Pinkcloud
作品都以百合、少女復古畫風而大受歡迎，不定時會曝光限定圖，吸引不少粉絲守株待兔，期待著驚喜。
5.台灣藍鵲
作品畫風是以水彩風格作畫的，可以感受繪製的角色，眼神中有不一樣的情感，作品本身的故事感十分強烈。
當然fan365 平台不止這些創作者，還會其他如，獸耳萌系、蠟筆水彩風等主題創作者正在等待大家欣賞他們的作品，並且每月都會有特定的活動，還在等什麼呢?快點登入fan365開始互動吧！