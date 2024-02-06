教英國鋼琴家講台語 綠委證實：真的是台灣人「是我以前助理」
英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦火車站公共鋼琴直播演奏時，與中國人爆發口角，他昨在臉書張貼手持中華民國國旗的照片，並在一名台灣女生指導下用台語說「台灣加油」，引起各界注目。對此，民進黨立委林俊憲今（6）日證實，那位教英國鋼琴家說台語的女生，真的是台灣人，「因為她是我以前的助理啦！」
記者陳佩君／台北報導
卡瓦納1月在倫敦火車站直播彈奏鋼琴時，被幾名中國人士以保護肖像權為由，要求停止拍攝，他昨在社群媒體臉書網頁，貼出1張他站在鋼琴椅上雙手攤開中華民國國旗的圖片，更與台灣人學台語，還拿出國旗披在肩上，表達對台灣的支持。
對此，林俊憲在臉書指出，前陣子大家在吵王志安事件時，同一個時間，英國正發生小粉紅大鬧鋼琴師的事件，當時她就有分享，這件事在英國輿論延燒的程度超乎想像，「我開玩笑說，那是因為他們離中國太遠，我們台灣人已經很習慣小粉紅的無理取鬧，對英國人來說卻是震撼教育，是的，他們就是這麼鴨霸」。
林俊憲提到，那時該前助理就有說正在思考要做些什麼，沒想到最後決定以這種最可愛的形式，清楚讓英國人知道兩岸的不同。
林俊憲直言，當初該前助理要去英國留學，大家都很捨不得，現在看來，她真的是去對了地方，也讓他想起以前留學美國時，在台灣同鄉會力戰中國學生的時光，台灣的知名度，就是靠著一代代可愛又勇敢的異鄉遊子逐漸闖出來的，「想學習辱華的各種技巧，找最專業的Taiwanese就對了！」