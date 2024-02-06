天氣預報／過年天氣出爐！小年夜全台迎大雨彈 除夕一路冷到初三
過年天氣前期濕冷、後期乾冷！7天連假有3段式變化，中央氣象署表示，從明（7）日至除夕（2/9）全天濕冷，小年夜（2/8）雨勢最大，大年初一降雨才趨緩，氣溫部分則是除夕夜至大年初一（2/10）最冷，北台灣低溫將會下探攝氏10度，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
記者張志浩／綜合報導
氣象署提及，明日白天開始受華南雲雨區影響，水氣逐漸增多，中部以北、東半部降雨越來越明顯，天氣稍涼，南部地區以多雲為主，白天較溫暖，小年夜至除夕各地「陰雨、濕冷」，其中小年夜雨勢最大，
尤其北台灣降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率，除夕各地仍有雨，北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。
除夕、大年初一受到冷氣團影響，天氣維持濕冷，北部低溫下探至攝氏10度，局部空曠地區將低於攝氏10度，中南部、花東攝氏13至14度，除了較南端的屏東外，全台白天高溫不超過攝氏20度，3500公尺以上地區有零星降雪機率，道路甚至可能結冰，行車務必注意安全。
大年初二至初五（2/14）各地天氣轉晴，僅東半部還有零星雨，但夜間清晨受輻射冷卻影響，北台灣仍會下探攝氏10度，大年初四（2/13）起是回溫的起點，各地氣溫將會逐日回升，到開工日體感溫暖舒適，白天高溫皆可達到攝氏25度。