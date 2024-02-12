身兼三職沒在怕！三寶媽陳菁徽進軍立院　自曝最愛跟兒子們下廚

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面對突如其來的挑戰，陳菁徽心態非常坦然，「我可以早上、下午去質詢，晚上再回來看診！你看也有很多政治人物去上政論節目，我也可以！」身為婦產科名醫的她，最忙情況一天要接超過70位患者門診，最高紀錄一個月值班16班，有16天沒有回家睡覺，陳菁徽期許自己上任立委後，不只要力推《人工生殖法》，更要繼續行醫，讓更多受不孕症之苦的父母親能夠早日獲得寶寶。
談及家中三個小孩，陳菁徽止不住嘴角笑容，她分享自己很愛小孩，也非常注重與孩子們的相處時間，「我每天送他們到學校門口，都堅持要抱抱、親親」，每天要與3、8、10歲的三個兒子相處，也有讓她灰心的地方，陳菁徽說，現在老大較有自己的想法，剩下老二、三比較黏她，心裡有點小落空，自己比較希望能跟小孩一直有互動，還開玩笑說「還是想要生女孩子！」
陳菁徽也提到，自己和先生共用行事曆，共享彼此行程，就是希望能好好陪小孩，在忙碌工作之餘，她和孩子們最大興趣就是一起下廚，她提及兒子經常在YouTube頻道上，看到許多做菜影片，只要自己有空就會和孩子們一起做菜，享受和孩子們的時光。
陳菁徽雖然是婦產科醫師，但私下相當熱衷使用社群媒體，更經營臉書「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」以及Podcast「閨蜜聽你說」等社群平台，親自與網友互動，當中更不乏分享個案成功懷孕的故事，以及和小孩生活趣事。
陳菁徽就曾分享，有一次兒子接到一通來電，對方身份是某政治大佬，沒想到兒子竟然以為是詐騙電話，披頭就罵對方「你騙人！你才不是！你是詐騙」結果自己把電話接過來後，發現打電話來的確實是重量級人物，讓她哭笑不得趕緊跟對方致歉。
想到未來要身兼媽媽、立委、醫師身份，陳菁徽也說不準能否會做到最完美，但現階段會以全力以赴的心態，全力做好每個身份，「盡量維持跟小孩相處，每天送小孩上學，至少睡覺前一定要跟小孩聊幾句！」