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身兼三職沒在怕！三寶媽陳菁徽進軍立院　自曝最愛跟兒子們下廚

▲國民黨立委陳菁徽帶著三個兒子參加立院就職典禮。（圖／記者朱永強攝）
▲國民黨立委陳菁徽帶著三個兒子參加立院就職典禮。（圖／記者朱永強攝）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委陳菁徽以婦產科醫師、不孕症治療專家「專業組」身份，入列國民黨不分區立委第5名，其實她背後還有一個特殊身份，便是三個兒子的媽媽。陳菁徽日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到未來要身兼三職，她非常有信心，強調會盡可能不犧牲與孩子們的相處時光，且會繼續行醫，讓更多受不孕症之苦的父母親能夠早日獲得寶寶。

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陳菁徽曾歷經三度流產、試管療程，終於在40歲成為三寶媽，原本打算在龍年再拼第四胎的她，卻因為一通徵詢參選不分區立委的電話，而打斷計畫，陳菁徽回憶，當初非常突然接到要列入不分區立委的邀請，起初她和先生都以平常心看待，想著只是列入不分區名單而已，並不會真的當選，「他（先生）還勸我如果排很後面，得失心不要太重」，沒想到名單公佈後，竟然直接被列入安全名單內。

▲國民黨立委陳菁徽同時也是婦產科名醫。（圖／記者林怡昕攝）
▲國民黨立委陳菁徽同時也是婦產科名醫。（圖／記者林怡昕攝）
面對突如其來的挑戰，陳菁徽心態非常坦然，「我可以早上、下午去質詢，晚上再回來看診！你看也有很多政治人物去上政論節目，我也可以！」身為婦產科名醫的她，最忙情況一天要接超過70位患者門診，最高紀錄一個月值班16班，有16天沒有回家睡覺，陳菁徽期許自己上任立委後，不只要力推《人工生殖法》，更要繼續行醫，讓更多受不孕症之苦的父母親能夠早日獲得寶寶。

談及家中三個小孩，陳菁徽止不住嘴角笑容，她分享自己很愛小孩，也非常注重與孩子們的相處時間，「我每天送他們到學校門口，都堅持要抱抱、親親」，每天要與3、8、10歲的三個兒子相處，也有讓她灰心的地方，陳菁徽說，現在老大較有自己的想法，剩下老二、三比較黏她，心裡有點小落空，自己比較希望能跟小孩一直有互動，還開玩笑說「還是想要生女孩子！」

陳菁徽也提到，自己和先生共用行事曆，共享彼此行程，就是希望能好好陪小孩，在忙碌工作之餘，她和孩子們最大興趣就是一起下廚，她提及兒子經常在YouTube頻道上，看到許多做菜影片，只要自己有空就會和孩子們一起做菜，享受和孩子們的時光。

▲國民黨立委陳菁徽平時喜歡和兒子下廚。（圖／陳菁徽提供）
▲國民黨立委陳菁徽平時喜歡和兒子下廚。（圖／陳菁徽提供）
陳菁徽雖然是婦產科醫師，但私下相當熱衷使用社群媒體，更經營臉書「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」以及Podcast「閨蜜聽你說」等社群平台，親自與網友互動，當中更不乏分享個案成功懷孕的故事，以及和小孩生活趣事。

陳菁徽就曾分享，有一次兒子接到一通來電，對方身份是某政治大佬，沒想到兒子竟然以為是詐騙電話，披頭就罵對方「你騙人！你才不是！你是詐騙」結果自己把電話接過來後，發現打電話來的確實是重量級人物，讓她哭笑不得趕緊跟對方致歉。

想到未來要身兼媽媽、立委、醫師身份，陳菁徽也說不準能否會做到最完美，但現階段會以全力以赴的心態，全力做好每個身份，「盡量維持跟小孩相處，每天送小孩上學，至少睡覺前一定要跟小孩聊幾句！」

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