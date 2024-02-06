過年搶機票！易遊網統整14家航空　飛東京「虎航8千、星宇1萬3」

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欲規劃北海道旅遊，搭長榮航空來回含稅18,674元起。想安排一趟高CP值的韓國旅行，德威航空飛首爾來回含稅只要4,240元起，超甜價格一定要把握！若是偏好搭傳統航空的旅客，大韓航空和韓亞航空也有划算票價，來回含稅9,044元起，最低萬元有找就能輕鬆出發飛韓國。
東南亞旅遊則首選推薦最受旅客喜愛的曼谷，中華航空來回票價含稅8,408元起，趁著5月10日前免簽期間出發，加上優惠票價直接大省一筆；馬來西亞航空祭出6折起優惠，飛吉隆坡體驗擁有殖民異國色彩的南洋風情，來回含稅只要8,046元起。
另外短期則推薦香港，春節期間國泰航空祭出飛香港來回含稅7,526元起，澳門航空則推出澳門來回含稅最低5,154元起的優惠票價。而長程旅行，易遊網精選3個北美促銷航點，最熱銷的兩大航點洛杉磯與舊金山，票價下殺85折起，搭中華航空飛洛杉磯，來回含稅3萬2,240元起；飛舊金山推薦聯合航空，來回含稅免3萬，只要2萬6,600元起。
另外，東南旅遊則推出會員專屬活動，即日起～2月14日共計10天，立即註冊東南會員或登入會員，即有獲得百分百中獎的機會，抽中率高達百分百，最高獎金達1萬6,888元。(東南會員mycash點數，一點=1元)。且新春佳節期間，適逢與東南旅遊一直以來的8號會員日重合，2月8日～2月10日期間內下單且付訂即可享受會員獨享禮遇。國外跟團，凡是下單且付訂的會員，將獲得每筆訂單1,688元的開春紅包。