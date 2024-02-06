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過年搶機票！易遊網統整14家航空　飛東京「虎航8千、星宇1萬3」

▲於易遊網預訂東京機票，星宇來回僅1萬3千多元起，訂台灣虎航機票則享獨家優惠東京來回含稅8,537元。（圖／易遊網提供）
▲於易遊網預訂東京機票，星宇來回僅1萬3千多元起，訂台灣虎航機票則享獨家優惠東京來回含稅8,537元。（圖／易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

農曆過年7天連休，不少民眾習慣與家人一起規劃出國行程，航空公司也會於此期間推出神祕優惠。易遊網統整14家航空優惠，包含國籍航空、外籍航空和廉航，涵蓋亞洲、北美、歐洲、紐澳、港澳大陸等航線，最低下殺6折起，出發時間最短至3月31日，最長有到11月30日，於易遊網預訂機票同享優惠之外，還有台灣虎航獨家全航線9折優惠。東南旅遊則針對會員推專屬活動，2月14日前註冊東南會員或登入會員，即有獲得百分百中獎的機會，最高獎金1萬6,888元。

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東南亞部分，可鎖定中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航的優惠促銷票，飛日本最低免萬元。像是台灣虎航飛東京，享獨家優惠價，來回含稅只要8537元起；長榮航空沖繩來回票價含稅9746元起；星宇航空飛東京、中華航空飛大阪，來回含稅最低只要1萬3千左右。

▲易遊網整理14家航空，於今年春節期間推出的促銷機票優惠。（圖／易遊網提供）
▲易遊網整理14家航空，於今年春節期間推出的促銷機票優惠。（圖／易遊網提供）
欲規劃北海道旅遊，搭長榮航空來回含稅18,674元起。想安排一趟高CP值的韓國旅行，德威航空飛首爾來回含稅只要4,240元起，超甜價格一定要把握！若是偏好搭傳統航空的旅客，大韓航空和韓亞航空也有划算票價，來回含稅9,044元起，最低萬元有找就能輕鬆出發飛韓國。

東南亞旅遊則首選推薦最受旅客喜愛的曼谷，中華航空來回票價含稅8,408元起，趁著5月10日前免簽期間出發，加上優惠票價直接大省一筆；馬來西亞航空祭出6折起優惠，飛吉隆坡體驗擁有殖民異國色彩的南洋風情，來回含稅只要8,046元起。

▲東南亞首選旅遊城市曼谷，中華航空來回票價含稅8,408元起。（圖／易遊網提供）
▲東南亞首選旅遊城市曼谷，中華航空來回票價含稅8,408元起。（圖／易遊網提供）
另外短期則推薦香港，春節期間國泰航空祭出飛香港來回含稅7,526元起，澳門航空則推出澳門來回含稅最低5,154元起的優惠票價。而長程旅行，易遊網精選3個北美促銷航點，最熱銷的兩大航點洛杉磯與舊金山，票價下殺85折起，搭中華航空飛洛杉磯，來回含稅3萬2,240元起；飛舊金山推薦聯合航空，來回含稅免3萬，只要2萬6,600元起。

▲飛北美免3萬，聯合航空飛舊金山，來回含稅最低26,600元起。（圖／易遊網提供）
▲飛北美免3萬，聯合航空飛舊金山，來回含稅最低26,600元起。（圖／易遊網提供）
另外，東南旅遊則推出會員專屬活動，即日起～2月14日共計10天，立即註冊東南會員或登入會員，即有獲得百分百中獎的機會，抽中率高達百分百，最高獎金達1萬6,888元。(東南會員mycash點數，一點=1元)。且新春佳節期間，適逢與東南旅遊一直以來的8號會員重合，2月8日～2月10日期間內下單且付訂即可享受會員獨享禮遇。國外跟團，凡是下單且付訂的會員，將獲得每筆訂單1,688元的開春紅包。

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