阿本吃醋劉書宏上演「BL激吻」！小S《不熙娣》首外景挑戰抓泥鰍
東森綜合由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，將在過年期間祭出連續兩天的特別企劃，除夕當晚節目邀請到戴愛玲、魏如昀、婁俊碩，以及派偉俊等人表演，還有多位藝人和班底們一起參與頒發「不熙娣燃燒生命獎」。其中，阿本意外爆料和劉書宏才剛吵架，原因是劉書宏曾在節目中保證這輩子只會親阿本一個男生，轉頭卻親了徐謀俊，讓他醋意大發。沒想到，兩人特地準備一段舞蹈，親密程度遠超乎大家想像，劉書宏甚至在最後強吻阿本，嚇得對方立刻逃開，現場氣氛瞬間沸騰！
記者張芸婷／綜合報導
而《小姐不熙娣》迎來首次外景，在初一特別節目中到宜蘭，體驗抓泥鰍和拔三星蔥，小S、派翠克與班底們還同住一個屋簷下大玩真心話大冒險。其中輪到潘若迪時，他提出要與小S「火車便當」下秒就把對方抱起，訓練核心肌群，嚇得小S尖叫連連，大家也一同在民宿大玩「你龍了嗎？」只不過小Ｓ竟全程搞不清楚遊戲規則，結束才發現自己玩錯了，讓全場來賓大傻眼！有趣的節目內容將在《小姐不熙娣》除夕、初一（2／9、2／10）特別節目，連兩天播出。
《全民星攻略》由曾國城、蔡尚樺主持，將接力播出東森綜合的「初二過年特別節目」，邀請超強卡司來到財富大樓，主持人蔡尚樺更是穿上緊身旗袍大秀姣好身材，令曾國城笑虧：「錄特別節目穿這麼辣不是很恰當！」初二特別節目「祥龍團圓賀新春」將於2/11（日）晚間８點播出。
東森超視由許效舜、威廉主持的《效廉出發吧！》也將於大年初二陪著觀眾一起前往虎林市場走春，兩位主持人特地換上財神爺服裝，拿出提前準備好的紅包發放給民眾，象徵「福氣龍給你」兩人瞬間被人群淹沒，甚至一度無法往前走，場面相當熱鬧。《效廉出發吧！》節目將於2/11（日）晚間8點播出。
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