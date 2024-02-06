過年大掃除注意！2024「居家風水」旺運秘訣　8禁忌影響整年運勢

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所以坐西朝東的住宅，或大門開在西方出入納到五黃氣，或西方為臥房睡覺處，或西方為廚房煮食區，均不利家中成員運勢。位於西方的電器用品（例如: 電燈、電腦、主機、冷氣、電冰箱等）特別容易壞掉，或西方的植栽不易養活，或西方容易發生漏水，產生壁癌等現象。
健康方面問題須注意肺炎、呼吸道器官、流感疾病、口癌、舌癌、腫瘤等；運勢方面則需防易有口舌是非、官司訴訟；尤其意外、官非、小人、損財、詐騙等麻煩事。
谷帥臻老師提醒2024甲辰年新春陽宅風水佈局，想要「化解五黃二黑」要點如下：
1、西方今年禁止動工、修造大動作，修繕需要擇日。
2、西方該處保持整潔通風明亮，不可陰暗雜亂加重晦氣。
3、陽宅佈局在西方放置『有蓋銅葫蘆』泄土氣，葫蘆意寓吸納病氣保平安。
4、西方不宜放置動態家具或擺飾（禁放魚缸、冷氣主機、電風扇、流水等）。
5、西方若為臥房避免在此處長期睡覺，這一年可暫時換房睡覺。
6、西方若為廚房煮食區，這一年可暫用電磁爐換位煮食。
7、若身體不舒服，要及時至醫院就診醫療與檢查。
8、時常在西方焚一爐好香，淨化磁場凶氣，減輕此方位對人運勢不利的影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。