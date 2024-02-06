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過年大掃除注意！2024「居家風水」旺運秘訣　8禁忌影響整年運勢

▲大掃除後要記得健檢居家風水，2024年住宅風水最差方位在西方，若西方為臥房、廚房區不利家中成員運勢，2024居家風水8大禁忌要特別注意。（示意圖／取自Shutterstock）
▲大掃除後要記得健檢居家風水，2024年住宅風水最差方位在西方，若西方為臥房、廚房區不利家中成員運勢，2024居家風水8大禁忌要特別注意。（示意圖／取自Shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

年前大掃除完要注意，《旺好運》命理專家谷帥臻風水師提醒，大掃除後要記得健檢居家風水，2024年住宅風水最差方位在西方，若西方為臥房、廚房區不利家中成員運勢，想要化解「五黃廉貞毒癌（凶星）」與「二黑巨門病符（凶星） 」雙星交會，2024居家風水8大禁忌要特別注意。

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谷帥臻風水師提醒，2024年陽宅風水，九離大運紫白與流年紫白飛星，九星中最差的兩顆星「五黃廉貞毒癌(凶星) 」與「二黑巨門病符(凶星) 」雙星交會，飛臨兌宮（西方位）匯聚一堂。

所以坐西朝東的住宅，或大門開在西方出入納到五黃氣，或西方為臥房睡覺處，或西方為廚房煮食區，均不利家中成員運勢。位於西方的電器用品（例如: 電燈、電腦、主機、冷氣、電冰箱等）特別容易壞掉，或西方的植栽不易養活，或西方容易發生漏水，產生壁癌等現象。

健康方面問題須注意肺炎、呼吸道器官、流感疾病、口癌、舌癌、腫瘤等；運勢方面則需防易有口舌是非、官司訴訟；尤其意外、官非、小人、損財、詐騙等麻煩事。

▲臥室風水要注意！塔羅牌老師艾菲爾公布7個臥室風水禁忌，小心為此錯過桃花緣份。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
▲2024年住宅風水最差方位在西方，想要化解「五黃廉貞毒癌（凶星）」與「二黑巨門病符（凶星） 」雙星交會，2024居家風水8大禁忌要特別注意。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
谷帥臻老師提醒2024甲辰年新春陽宅風水佈局，想要「化解五黃二黑」要點如下：

1、西方今年禁止動工、修造大動作，修繕需要擇日。

2、西方該處保持整潔通風明亮，不可陰暗雜亂加重晦氣。

3、陽宅佈局在西方放置『有蓋銅葫蘆』泄土氣，葫蘆意寓吸納病氣保平安。

4、西方不宜放置動態家具或擺飾（禁放魚缸、冷氣主機、電風扇、流水等）。

5、西方若為臥房避免在此處長期睡覺，這一年可暫時換房睡覺。

6、西方若為廚房煮食區，這一年可暫用電磁爐換位煮食。

7、若身體不舒服，要及時至醫院就診醫療與檢查。

8、時常在西方焚一爐好香，淨化磁場凶氣，減輕此方位對人運勢不利的影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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