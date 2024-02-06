特企／《HIT2》新春賀歲活動開跑囉！加速伺服器S3全面啟動

新春賀歲！春節福利送好送滿
本次於2 月 6 日維護後至2月20日維護前新增寶物獵人狩獵活動，於活動期間內，消滅怪物時有機率性掉落活動貨幣「寶物獵人的春節硬幣」，可至活動商店兌換成長血石碎片、燦爛的鬪魂11次召喚券與各式豐富的成長資源。並且於每日12:30及20:30兩個時間於特定地圖中將會出現長得像可愛貓貓的首領怪物「寶物獵人」，當成功消滅時除了發送參加獎勵外，將會依貢獻排名額外發送豐厚的獎勵道具！
另外於2 月 6 日維護後至3月26日維護前新增「史詩的春節」簽到活動，玩家可於第7天、第14天、第21天獲得各種裝備Retry券這些酷酷的東西，讓你贖回裝備再戰十年！而且在第28天簽到完成後，更可以獲得冒險家超愛的金色寵物「小惡魔奇奇保證召喚券」喔！新年就是要回來把這些東西領好領滿，開心過年啦！
新手福音！提供快速成長支援的加速伺服器又來了
新歡舊愛通通看過來！以往中途想要加入或回歸到戰場的玩家總是會有跟不上的感覺，因此《HIT2》提供了一個讓新手安心長大的期間限定加速伺服器。本次於2 月 6 日至 4 月 9日開啟了全新一季S3加速伺服器，玩家可於 2 月 6 日維護後至 3 月 26 日維護前至加速伺服器創建新角色，在一般伺服器與加速伺服器中會根據等級獲得階段式經驗加成，且本次支援等級上限提高到70等！同一時間加速伺服器也有專屬的簽到獎勵可以領取以及「英雄級裝備」提供玩家來製作，讓你擁有更快速的升級環境！
另外《HIT2》本次加碼加速伺服器專屬排行獎勵，只要在加速伺服器結束時位在排行第１的人將首次祭出「傳說職業挑戰召喚券」的高級獎勵，讓你在畢業前就有機會挑戰最強橙色變身！最後，在加速伺服器活動期間將會提供兩階段的伺服器轉移功能，當你做好萬全的準備後，只需要消耗100金幣就能搭上專機直達想去的伺服器，與戰場的前輩們進行較量吧！
除了上述的新增改版內容外，《HIT2》本次也新增了許多改版與優化內容，包括推出全新賽季通行證「魔力修煉賽季通行證」，除了有豪華獎勵以外，還能取得魔力修煉的信物與英雄鍛鍊標誌等多樣道具！是CP值非常高的商品。還有自動戰鬥功能優化、操作介面優化以及許多便利於玩家的改善內容。更多關於最新改版資訊，再請冒險家們查看官方網站，接下來，請享受《HIT2》之後帶來更多精彩的改版內容吧！
我是廣告 請繼續往下閱讀