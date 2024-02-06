日職／孫易磊季初有望轉為支配下！日媒稱讚直球、變化球很有潛力
日職的北海道日本火腿鬥士隊連兩年位居太平洋聯盟爐主，今年休賽季積極補強外援，期待做出改變，因而備受期待和關注。日本媒體在分析火腿鬥士的補強文章之中，提及18歲的台灣投手「台灣至寶」孫易磊，認為孫易磊擁有相當不錯的投球能力，並且尚有潛能值得發掘，有可能在賽季初期就由育成選手身分轉為支配下。
記者林之越/綜合報導
日本媒體《CoCoKARA》的報導共列出4位火腿鬥士的新投手，第一位便是孫易磊，文章中指出他是被稱為「台灣至寶」的年輕右投手，並且曾是台灣U18代表隊的王牌投手。
除了能投出時速超過150公里的火球之外，還有出色的變化球，具有相當高的潛力。報導認為，雖然他是以育成選手身份加入，但考慮到他過去的成績還有發展潛能，認為孫易磊很有可能在季初就被火腿鬥士轉為支配下選手。
此外，報導也提到了火腿鬥士的其餘3名洋投，包含先前效力國民隊，後轉戰雙城3A的28歲投手墨菲（Patrick Murphy），前老虎3A的後援投手薩瓦拉（Aneurys Zabala），還有曾在2020年至2021年效力火腿鬥士的右投維爾哈根（Drew VerHagen）。
值得一提的是，孫易磊在本月4日首次進入火腿鬥士的春訓牛棚，練投了24球，當天最快球速為146公里。
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