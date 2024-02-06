大掃除熬夜太勞累　眼科醫師：小心眼睛出現「黃色小鴨」

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陳小姐指出，一開始沒有感覺，只覺得打掃時似乎有灰塵入眼，便一直揉，希望把異物揉出，而在隔天起床後發現昨晚稍微偏紅的眼睛出血，範圍變大，而且異物感極重，所以才就醫。
洪啟庭表示，結膜下出血和人類皮膚瘀青，原理相同，因此不用害怕，使用眼藥水約七至十天內可以消失，嚴重者全眼白變紅，大約需一個月才能改善；一旦合併血腫，痊癒時間會拉長。但如果短時間內(例如兩個月約出現五次左右)出現不明原因的結膜下出血，必須就醫，請醫師評估是否有罹患青光眼或心臟血管病變的前兆。
「結膜下出血」是眼科極常見的眼疾，通常會突然發生，而且病人毫無知覺。其發生原因，最主要包含自發性的微血管破裂(如天氣忽冷忽熱引起血管破裂)，外傷(如撞傷、異物入眼揉眼睛)、過敏(因為激癢而揉眼睛)、熬夜(眼壓升高連帶血管破裂)、用力(如搬動重物、用力打掃、或便秘時用力)、本身問題(如自己有高血壓、或病患本身服用通血管的藥物或保健食品)等。一般結膜下出血，對視力也不會有影響。
如果覺得有嚴重異物感，最好就醫，洪啟庭提醒，可能是異物未移除，而經揉眼睛更容易造成血腫。一旦出現本案例的「黃色小鴨」血腫，不僅病人眼睛更為刺激，也容易造成感染的溫床。
洪啟庭特別呼籲，過年前後如果出現「眼白出血」且「沒有症狀」，應該就是「結膜下出血」。過年時一般基層眼科診所都會關門，一旦出現，不必恐慌，急著掛急診。先予以三天的冰敷(每天4次，每次10分鐘，冰敷的溫度不宜太冷，以免傷害眼瞼)，應該就會改善，等到假期結束再立即就醫。最重要是，此時不要去揉眼睛，嘗試把血塊揉散，因為可能適得其反，大而突出的血腫，會出現而延長病情。