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直播間搬進立法院！徐巧芯最新空戰策略曝　要邀藍委走進校園

▲國民黨立委徐巧芯未來將在國會辦公室設直播間。（圖／記者林怡昕攝）
▲國民黨立委徐巧芯未來將在國會辦公室設直播間。（圖／記者林怡昕攝）

記者林怡昕／台北報導

有「空戰女神」稱號的徐巧芯成功從議會轉戰立法院，正式成為中華民國立委，以超強空戰實力稱霸國民黨的她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，她提到，未來將把直播間搬進立法院辦公室，嘗試早上質詢、中午開直播的創舉，此外，更規劃要讓藍營立委進到各大專院校演講，凝聽青年聲音。

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徐巧芯從2月1日起正式上任，平時以超強空戰實力著稱的她，非常注重與選民間互動，她分享，平時有空就會開直播與選民暢聊自身對於各種議題想法。她也曾在直播時，踢爆NCC系統漏洞、潛艦國造弊案等，以自媒體力量喚起選民對她的關注。

這次進入立法院，徐巧芯規劃將家中的「直播間」搬到國會辦公室，更特地設置一角落的直播間，她提到，自己是接下屏東民進黨立委劉櫂豪辦公室，目前設計草圖已經完成，且2月1日已開始動工裝潢，裝潢將走粉紅溫馨風。

未來徐巧芯辦公室，除了基本的同仁辦公桌、個人辦公室外，特地規劃的直播間從軌道燈、硬體設備都有升級，也許可以早上質詢，中午、下午就開直播跟觀眾聊聊議題或立委日常，「未來國會第一首動態，我可以直接非常快處理，類似機動戰情室概念」。

不僅如此，徐巧芯也說，由於這次國民黨新科較多，或許到時候可以邀約同黨立委來直播間坐坐，針對即將推動的法案等一起與觀眾互動，了解選民心聲，至於聊天主題也不設限，包含NCC、校園安全，也聊到因為自己第一志願是進入外交國防委員會，因此國防外交、兩岸等議題也都可能聊到。

身為新科立委，徐巧芯盡可能發揮自身能力幫助黨團，徐巧芯分享，她一直在思考，要如何讓更多人看見黨團運作情況，之後不排除邀請藍委到各大院校演講，「像是可以請司法委員會立委到法律系演講，教育委員會、國防外交委員會也一樣！」她也提到，國民黨在網路、年輕人這塊的確比較弱，希望未來能嘗試在Tiktok、YouTube等平台，發更多短影音。

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