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運彩情報室／韓國今晚戰約旦！拚相隔9年決賽門票　分析師給建議

▲亞洲盃「韓國一哥」孫興慜率領韓國男足晉級4強，今晚11點對戰黑馬約旦力拚決賽門票。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞洲盃「韓國一哥」孫興慜率領韓國男足晉級4強，今晚11點對戰黑馬約旦力拚決賽門票。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

亞洲盃男足4強賽今（6）日晚上11點登場，由「太極虎」韓國出戰黑馬約旦，重演小組賽對決戲碼，本場比賽是彩迷關注的焦點，台灣運彩也開放單場和場中投注，盤口開出韓國讓1球，且不讓分賠率僅1.40，顯然更看好「太極虎」闖進決賽。

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約旦在小組賽3場比賽中僅獲得一勝，獲取4積分，位列E組第3勉強晉級，但在淘汰賽表現卻是超乎預期，儼然成為本屆「大黑馬」。約旦先在16強憑藉下半場補時階段攻入2球，以3：2險勝伊拉克，接著8強再以1：0擊敗首度踢進16強的塔吉克，這是約旦首度闖進亞洲盃4強，寫下隊史新猶。

韓國方面，從亞洲盃小組賽至今，韓國僅在正規時間贏了一場比賽，過去4場在延長賽累計攻入5球，尤其8強對上勁旅澳洲，孫興慜扮演致勝英雄，在下半場加時賽製造犯規，助南韓靠著12碼罰球扳平戰局，之後延長賽第104分鐘，孫興慜踢進致勝球，晉級4強賽。

約旦VS韓國歷史對戰、關鍵數據

韓國與約旦累計6次交手，韓國從未輸球，並取得3場勝利。

約旦和韓國最近的一次對決是在本屆亞洲盃小組賽，當時雙方以2：2握手言和。

今年約旦在7場比賽中贏得4勝，吞下2敗，其中一敗是與日本男足的友誼賽中以1：6慘輸，另一敗是在2023年亞洲盃小組賽以0：1不敵巴林。

自2023年6月友誼賽對秘魯0：1落敗以來，韓國在最近13場比保持不敗，而韓國在最近的11場比賽中贏得8勝；在這段時間裡的3場和局都發生在本屆亞洲盃。

▲雙方前一次交手在亞洲盃小組賽次輪，當時韓國意外以2：2踢平約旦。（圖／美聯社／達志影像）
▲雙方前一次交手在亞洲盃小組賽次輪，當時韓國意外以2：2踢平約旦。（圖／美聯社／達志影像）
逾8成5彩迷看好韓國贏球

根據數據網站《球王INPLAYZ》的統計顯示，本場比賽有8成5的人看好南韓能獲勝，僅有13%看好約旦會爆冷贏球，和局則只有2%。

雖然約旦是本屆錦標賽的黑馬，韓國勢必面臨挑戰，但韓國展現出強大的韌性，以及遇強則強的精神，加上日本已經提前出局，韓國距離睽違64年的冠軍近在咫尺，這樣決心和民族意識將讓他們拚到最後一兵一卒。

中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師冰人指出，本場比賽彩迷可以多點耐心，可以等到陣容確定再投注，從對戰數據和近況來說，韓國是有贏面，只是要贏到2球有難度，而且約旦能夠踢進4強，進攻和防守都不容小覷，兩隊入球總數有機會多於2.5球，故推薦2.5大或南韓不讓分過盤。

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