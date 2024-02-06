生活宜居交通更便利！高雄高工立體停車場啟用

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁指出，輕軌通車後，已成為許多長輩與小朋友通勤、上學主要交通工具，經統計，附近輕軌站每天約2400人左右進出，周遭商家生意也大幅提升，市府將持續與高捷公司協商加密班次，或採加掛車廂方式，讓輕軌逐漸成為市民生活一部分。
此外，今年3月龍德新路將會開通到民族路，是當時市府推動輕軌成圓對附近居民的承諾，未來三民區連結各項產業進駐，生活將更宜居，交通更便利。
陳其邁感謝議會及在地民意代表支持，以及高雄高工配合，讓停車場設在校區內，附近商家也因停車場啟用後，生活更便利，他並讚許施工團隊提早2個月完工，此期間獲得金安獎、國家卓越建設獎金質獎，以及城市工程品質金質獎等3項工程獎項肯定。
高雄市政府交通局局長張淑娟說，高雄高工立體停車場經費，由中央前瞻計畫補助3.25億元及市府自籌2.7億元，共同投資5.95億元，可提供470格小型車位及171格機車位，是目前高雄設置最多電動車停車位及充電樁的停車場，包含即時顯示車輛位置、3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示、車輛在席偵測、多元支付等智慧化設備。
張淑娟並說，交通局為補足沿線所取消的路邊停車格，並考量大順路段各街廓及周邊商家需求，除了建置這座停車場外，市府也於沿線增設79席黃線型停車彎供臨停使用，同時啟動龍德新路東延工程，配合107期市地重劃區開發計畫，預計於今年3月底前接通至民族路，有效疏解大順一路周邊車流。