屏東縣近萬戶符合中央擴大租金補貼年前發放

屏東縣政府宣布，中央擴大租金補貼專案已於2月2日完成入帳，為符合資格的民眾提供每戶每月2,000元至3,600元的租金補貼。截至112年12月31日，已有13,123戶成功申請，經屏東縣政府人力審查，113年2月獲中央複核通過近1萬戶，民眾可查詢是否已入帳。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣政府指出，符合資格的承租屏東縣居民每戶每月最高可獲得3,600元的補助。以育有三名未成年子女的租屋家庭為例，加碼後可領補助高達6,480元。不僅如此，單身、新婚、育兒家庭、弱勢等4類人還能額外享有加碼補貼，且隨著扶養未成年子女的增加，補貼金額也相應提高。
縣長周春米表示，屏東縣112年的申請案件量較前一年增加近2倍，為確保審查效率，縣府已加派人力，截至113年1月底已核定近萬戶，審查完成率約為80%。未申請的民眾仍可提出申請，而112-113年度租金補助受理期限將至113年12月31日下午5時止。
縣府城鄉發展處補充說明，112-113年度租金補助對象已擴大至18歲以上的租屋族群，只要提供完整的租賃契約書，無需提供房東身分證字號，即可送件審核。未收到補貼款的民眾無需擔心，提出申請後約3個月內完成審查，審核通過後將開始排定撥款，並可即時在申請網頁查詢。
申請者可透過300億元中央擴大租金補貼官方網站，線上提出申請或郵寄申請資料，亦可親洽屏東縣政府城鄉規劃科協助辦理。