龍年運勢TOP 3！屬羊異性緣佳、屬雞走正財運　最旺生肖貴人來啦

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工作：今年流年屬正官星，會受到上層單位的讚譽和肯定，領導能力也有顯著提升，能夠承擔更重要的責任，同時贏得讚譽和名氣，並重新找到方向與轉機。但整年面臨競爭之象，在職場上會出現許多競爭對手而頗感壓力，多調節身心，不要表現疲態的情緒，想讓自己蒸蒸日上要有如逆水行舟不進則退的精神。
感情：男性要注意感情出現競爭對象，並防止因為酒色而受騙，女性因異性緣佳好事將近，也有不錯的機緣出現，但對已有對象的人來說，要小心相處距離，今年是很容易出軌的喔。
財運：在正財方面透過努力，成果豐碩。但遇「劫財星」會因為你弱他強的問題，雖有時依靠他人，合夥共創財富也是不錯的選擇，但如氣勢屬弱，則要注意利益被瓜分。全年的消費要理性，尤其男性朋要注意避免酒色破財、代印作保等事發生。
健康：要注意脾胃調和與飲食衛生方面的問題，三餐規律保持良好的作息時間，尤其疲勞與壓力會造成負面影響，若有舊疾應注意定期追蹤切莫粗心大意。
吉祥月：國曆3月、國曆6月、國曆7月、國曆11月。
第2名：生肖「雞」正財運旺盛，各方面皆會受到歲君照護
工作：今年走正財、正印星，所以在工作上只要勤奮努力、願意付出，多沉澱自身並增加相關行業的知識，在今年會豐收不錯的成果；但屬雞的朋友最忌諱投機取巧，容易帶來是非之爭，最後半途而廢，耿直的努力，才能讓路走得更遠。而因為有「死符」干預，在今年要小心官非訴訟。
感情：今年單身的雞桃花緣佳，有正緣來臨之喜，尤其夏季更是桃花盛開，但同樣需要注意「咸池」的影響，需多觀察明辨是非，以免遇到爛桃花，已婚有對象的人要專一一致，才不會陷入桃花劫喔。
財運：屬雞流年財富不錯，正財強烈偏財暗藏，上班族與個人工作室，能有穩定的收入跟不錯的報酬，憑藉著肯幹實幹的毅力會有不錯的成果。但遇「死符」干預，伴隨隱憂與不穩定性，需小心經營，否則輕者損財，重者牽扯官司是非的可能。謹記遵循正途，懂得滿足。
健康：健康走勢較不樂觀，因工作求財任務繁重，容易感到壓力大、失眠、心緒起伏波動大，要小心舊疾復發的狀況發生。
吉祥月：國曆1月、國曆4月、國曆5月、國曆9月。
第1名：生肖「猴」事業與求財蓬勃發展，人生際遇將有眾多變化
工作：今年太歲龍年為屬猴的偏印星，能受不少貴人提攜，另外今年年干為偏財，而財旺能生官，有利今年提升事業及考學的走勢，積極博取功名，實現理想抱負。所以整體來說，有貴人助力、又見財星透線，可要好好把握良機。雖說運勢大好，但仍有白虎星、五鬼星干預，切忌不可急功近利、貪走捷徑，小心授人以柄而招來是非爭議喔。
感情：恭喜屬猴的朋友，2024年吉星入宮，求姻緣、桃花、添丁都有好消息，單身男女容易找到有緣人，並可透過長輩介紹或通過搬家、工作轉換來邂逅桃花姻緣；尤其屬猴的男性異性緣超好，另一半是屬猴的女生朋友們可要小心啦。
財運：2024屬偏財星、貴人三合，意味著今年屬猴人生財的機遇偏多，能通過自身的辛勤付出與本事賺取豐厚的收入，尤其是副業、外快收入會大大增加。但由於仍有兩顆凶星干預，要注意控管對物質財富的欲望，勿貪多妄求，使用不正當的手段來攫取財富。
健康：多注意手足意外、消化系統與肝膽方面的問題，平日如容易壓力大，失眠、情緒起伏，同樣是不利健康的，建議保持良好作息，才有餘力在今年好好衝刺。
吉祥月：國曆4月、國曆5月、國曆8月、國曆12月。
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