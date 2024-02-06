2023最賣手機出爐！三星萬元機碾壓歷代iPhone 冠軍是蘋果入門款
2023年台灣手機市場銷售排行出爐，彙整市調機構公布2023年全台實體通路調查的數據顯示，去年一整年整體銷售量為479萬部，較2022年504萬部減少25萬部，總銷售額也較去年少22%，顯示高單價的旗艦機已經非民眾首選，轉而選擇高性價比機型。觀察榜單，去年賣最好不是旗艦款，而是好入手的iPhone 14 128GB，9月開賣的iPhone 15 Pro 拿下亞軍，而第三名是三星的萬元霸榜神機 Galaxy A54，強勢碾壓歷代iPhone。
記者周淑萍/綜合報導
傑昇通信表示，2023年受制於全球經濟不振和產業庫存調整，台灣面臨高通膨下的經濟復甦和增長，雖然內需強勁，手機品牌在AI概念的帶動下也開始發酵，但仍不敵消費者換機周期疲弱，觀察2023年全年熱銷前10名，由蘋果iPhone獨占鰲頭，搶下8席。
綜觀2023年台灣熱銷手機排行，iPhone13、14、15系列都在排行榜內，全年熱銷單機寶座也由iPhone 14 128G拔得頭籌；傑昇通信指出，由於iPhone 14系列於2022年Q4開賣，銷售期間較長，加上15系列發表後，蘋果官方針對前一代仍有2千元的降價，因此吸引買氣，而iPhone 15 Pro 256GB成績不俗，開賣僅一季，便站上銷量榜第二名。
值得注意的是，被稱之為「霸榜神機」的三星A系列，去年3月上市的Galaxy A54也沒辜負其名號，屢屢稱霸榜單前段班，年度榜甚至直接碾壓歷代iPhone，包含最新的iPhone 15 Pro Max旗艦機也不是對手，為全年熱銷排行第三名，成為2023年全台最賣安卓機型。
針對此狀況，傑昇通信坦言，各大手機品牌陸續推出具競爭力的5G手機，當選擇性多，同樣主打大螢幕、大電量、多鏡頭，也採用等級較高的處理器，但入手價格卻免萬元，對消費者而言性價比還是主要考量。除此之外，三星Galaxy S23 Ultra有「演唱會神器」的美名，銷售一路長紅，壓線擠進Top 10，也是2023年全台最暢銷安卓旗艦機。