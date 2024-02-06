初五喜迎情人節！星巴克、百貨領玫瑰花攻略　7-11、全家也有賣

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2月12日起開賣玫瑰鮮花，包含3株哥倫比亞空運進口玫瑰花，搭配1株迷你康乃馨，每束售價359元，共124間店舖限定販售，限量1,000束，售完為止。
即日起至2月20日，指定1,000間店舖開賣情人節限定金莎花束，以單顆璀璨金黃的金莎巧克力搭配精美緞帶包裝，共有四款浪漫色系，每束特價99元（原價109元，數量有限，售完為止）。2月7日起至至2月20日購買金莎巧克力指定商品可享任兩件79折。
🟡7-ELEVEN
2月12日起，限定7-ELEVEN門市販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元。統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。精心挑選的「經典紅色玫瑰」代表熱情與誠摯的愛情聖物
🟡康是美
自2月13日至2月15日止，康是美指定門市「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元；全店滿額1,000元可享有99元加購優惠；全店滿額2,000元即可獲贈玫瑰花乙支。
🟡統一時代百貨台北店
自2月13日至2月14日止，統一時代百貨台北店全館化妝品／飾品等，指定櫃位消費滿3,000元，贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支。全館消費累計滿1000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
🟡夢時代購物中心／統一時代百貨高雄店
自2月14日起，全館指定櫃位消費滿3,000元即贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支；全館指定櫃位消費累積滿1,000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支，數量有限，換完為止。
🟡星巴克
星巴克2月14日推出至門市單筆消費滿1314元即可獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。（贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止）