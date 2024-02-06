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初五喜迎情人節！星巴克、百貨領玫瑰花攻略　7-11、全家也有賣

▲全家將於2月12日限定開賣玫瑰鮮花，共124間店舖限定販售，限量1000束。（圖／全家提供）
▲全家將於2月12日限定開賣玫瑰鮮花，共124間店舖限定販售，限量1000束。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大年初五遇上情人節，各大通路搶攻情人節優惠，除了7-11、全家開賣進口空運玫瑰花外，包括康是美、統一時代百貨、星巴克都有消費滿額免費贈送玫瑰花一支的活動，在浪漫情人節將象徵「愛情之花」的玫瑰鮮花，送給情人表達真摯的愛。

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🟡全家便利商店

2月12日起開賣玫瑰鮮花，包含3株哥倫比亞空運進口玫瑰花，搭配1株迷你康乃馨，每束售價359元，共124間店舖限定販售，限量1,000束，售完為止。

即日起至2月20日，指定1,000間店舖開賣情人節限定金莎花束，以單顆璀璨金黃的金莎巧克力搭配精美緞帶包裝，共有四款浪漫色系，每束特價99元（原價109元，數量有限，售完為止）。2月7日起至至2月20日購買金莎巧克力指定商品可享任兩件79折。

▲全家即日起至2月20日，指定1,000間店舖開賣情人節限定金莎花束。（圖／全家提供）
▲全家即日起至2月20日，指定1,000間店舖開賣情人節限定金莎花束。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

2月12日起，限定7-ELEVEN門市販售「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元。統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。精心挑選的「經典紅色玫瑰」代表熱情與誠摯的愛情聖物

🟡康是美

自2月13日至2月15日止，康是美指定門市「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元；全店滿額1,000元可享有99元加購優惠；全店滿額2,000元即可獲贈玫瑰花乙支。

🟡統一時代百貨台北店

自2月13日至2月14日止，統一時代百貨台北店全館化妝品／飾品等，指定櫃位消費滿3,000元，贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支。全館消費累計滿1000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支。

🟡夢時代購物中心／統一時代百貨高雄店

自2月14日起，全館指定櫃位消費滿3,000元即贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支；全館指定櫃位消費累積滿1,000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支，數量有限，換完為止。

🟡星巴克

星巴克2月14日推出至門市單筆消費滿1314元即可獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。（贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止）

▲（圖／統一集團提供）
▲統一集團今年集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、星巴克獻上近6萬5千朵「進口空運玫瑰花」。（圖／統一集團提供）

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