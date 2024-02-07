雷／《殺人者的購物中心》全上線！8集一次刷發現更多「神細節」

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大學新鮮人鄭智安（金慧峻 飾）某天接到警察通知，得知將自己拉拔長大的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）自殺身亡，留下鉅額遺產與種種謎團給她，此後她卻開始面臨一連串追殺，智安靠著叔叔生前對她的訓練殺出重圍，經歷重重危機，智安一行人最終以寡敵眾迎來勝利。仔細回顧劇情，其實可以發現諸多疑點，起初智安回到和叔叔一起居住的老房子時，國小同學裴正民（朴智彬 飾）前來幫忙，兩人一同發現了鄭進灣經營的購物中心疑點重重，隨即遇上突襲，正民驚慌躲藏，內心的膽怯展露無遺，但網友發現他拿槍的姿勢不像沒受過訓練的人，最後他更瘋狂阻止智安打開4040檔案，這個看似平凡的角色，隨著劇情推展會發現他其實並不單純。
疑點2：神秘中文老師蘇敏慧「你不好奇你的叔叔究竟是什麼人嗎」？
鄭進灣死後，自稱是他中文老師的紅唇神秘女子蘇敏慧前來家中狂敲門，原以為她來者不善，結果竟是能以一擋十的強者，敏慧為何如此死心踏地？後段也揭曉她與鄭進灣的關係，原來蘇敏慧曾被鄭進灣救了一命，而敏慧本身也是身手矯捷且天資聰穎，在無人指導的狀況下能自行組裝手槍，進灣得知後也讓把信訓練敏慧攻防戰技巧等，促使她成為一名職業級殺手，還自行解決了巴比倫的入侵者，除此之外，敏慧對鄭進灣更有不一般的情感。
疑點3：沒有打殺畫面 網友看得霧颯颯只帶武打音效的第二集？
本劇熱騰騰剛開播時，在第二集叔叔派人去救小智安的片段，不少網友疑惑為何該集不直接給觀眾看房門外精彩的打鬥畫面？此處也埋下伏筆。前幾集是以智安的角度去感受這起事件，直到後面以倒敘手法解釋了智安父母過世後的劇情，才讓一切水落石出，鄭進灣請信得過的朋友去保護智安，以寡敵眾仍不幸被聖祖所殺，在本劇7-8集更完整交代了進灣前往醫院不在家的過程到底發生了什麼事。看完頓時恍然大悟，直稱編劇真是設想的太周全，劇情迴路精采絕倫。
疑點4：一點一滴都是線索 「回憶」至關重要
整劇以倒敘法開局，新鮮的陳述手法，讓觀眾可以在8集一次追完的同時感受到編導的用心。初始接到叔叔噩耗的智安，開啟了一連串非正常人會經歷的事情…。「仔細聽好了，鄭智安」面臨關鍵時刻總會回憶起過去和叔叔相處的大小時刻，對智安來說，從回憶片段中可以找到與叔叔的連結，與叔叔有關的其他人又會對「與鄭進灣的回憶」有什麼感悟？對把信而言，跟進灣的回憶是好戰友，雖嘴上冷冷的對進灣表示下了戰場你我無關，然則也捨身保護智安；對敏慧來說，鄭進灣是救命恩人，更是她傾心的對象，為此「保護智安」成了她義無反顧的理由。除了精彩武鬥場面，《殺人者的購物中心》更多的是跨越親情、友情、愛情與死亡的連結，傭兵們的那一句「今天還不會下地獄」的背後更是下了回不去的賭注，進灣對智安說的「死亡，並不可怕」蘊藏深刻體悟，消失8年的進灣突然回來家裏，初衷是為了保護家人，卻反而造成家破人亡，《殺人者的購物中心》藉由種種回憶，讓人理解演變至此的局勢背後是愛也是身不由己。
疑點5：一切的發生都是鄭進灣一手策畫？「選擇必會伴隨後果是好是壞」
《殺人者的購物中心》結局反轉再反轉，第6集來到神秘男主角演鄭進灣的故事，最後鄭進灣的死水落石出，似乎極具先見之明，預判巴比倫的預判策劃一切，他為了生存付出代價，為了守護智安，成為了表面冷漠的叔叔，更不惜把智安推向危險，讓人思考過度的保護或放手讓智安自己成長，哪個才是當下最好的選擇？有網友認為，智安在成長的過程中叔叔的確有比較注意她身邊的人，只是智安的年紀剛好在同儕認同跟叛逆期，保護得太安全反而不容易讓她有警戒心，叔叔死了才能強迫她想起叔叔的告誡、讓她快速成長。該劇始終圍繞著「做出選擇」，而每個選擇都伴隨著後果，藉此去串聯到各個事件，每一集就像拼圖一樣，慢慢拼湊出神秘殺手鄭進灣的全貌。
《殺人者的購物中心》掌握節奏、故事不斷推進，一集比一集精彩，不少網評寫下：「我原本打算全部播完再追 不小心點開直接沒完沒了 超好看～」、「李棟旭為什麼可以這麼帥 帥到沒天理」、「慢慢堆疊劇情的方式很喜歡」、「這部真的是超好看！！大家快去看啊啊啊」！鄭進灣的殺手秘密如今已經揭曉，看完全集便會理解為何《殺人者的購物中心》口碑爆棚。《殺人者的購物中心》完結篇已於Disney+推出，全劇8集皆已全上線，不用再等每週更新集數，現在就能一次爽快看完！