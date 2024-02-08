2026六都首長爭霸戰！藍派柯志恩、謝龍介暖身　新北他最可能接班

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台北市長蔣萬安當年以第一高票，成歷年最年輕台北市長，成功替國民黨贏回首都首長，這幾年聲量一直居高不下，在任期間市政穩定並無失分，下一屆國民黨的台北市長候選人，蔣萬安在黨內恐怕還是沒有對手。
新北市 劉和然
新北市長侯友宜2022年連任成功，可惜在2024年總統大選失利，交班態勢清晰，其中，新北市副市長劉和然老早就被點名是下一屆市長候選人的熱門人選，不只對市政嫻熟，年齡、經歷都相當合適。不過劉和然過去不曾參與過選戰，外界也較陌生，若以實戰經驗來看，現任立委洪孟楷、羅明才，也都曾被點名。
桃園市 張善政
桃園市長張善政2022年成功替國民黨贏回桃園市，且這次又輔選桃園市6席區域立委全壘打，已是有一定政治實力的百里侯，放眼國民黨目前也無人能競爭，2026年恐怕還是張善政定於一尊。
台中市 江啟臣
國民黨立委江啟臣在當選立法院副院長後，拉高其政治聲量，再加上當年民調輸給台中市長盧秀燕後，大方承讓盧競爭台中市長，這次盧秀燕即將卸任，江啟臣便成為黨內唯一能接班的人選。
高雄市 柯志恩
國民黨立委柯志恩這次被列進國民黨不分區安全名單「政治組」，瞄準參選高雄市長，她也曾在臉書透露，「做好2026的準備，我不會只是雖敗猶榮」，參選態勢清晰。
台南市 謝龍介
國民黨立委當選人謝龍介被列進國民黨不分區安全名單「政治組」，要再戰2026年台南市長，他也表態，如果黨沒有比他更好的人選，參選2026的台南市長，自己責無旁貸。