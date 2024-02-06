省出一杯珍奶錢！國光客運35條路線優惠 平均打85折
國光客運表示，春節連續假期期間（2月7日起至2月14日）提供中、長程地區及國五路線計35條，為鼓勵民眾連續假期返鄉出遊搭乘公共運輸工具，主管機關循例祭出85折優惠補貼與轉乘優惠措施，單趟省下數十元，如往返程搭乘就可以多賺一杯手搖飲，成為連假搭乘公共運輸的小確幸。
記者許若茵／台北報導
國光客運表示，春節疏運補助新增1860路線(桃園機場-台中)，原價325元，折扣後275元（約85折），單趟就可多買一杯珍珠奶茶，提供有往返出國需求的民眾，搭乘國道客運是最經濟實惠選擇，另外，台北出發往桃園機場路線(1819線)春節疏運期間，提供24小時服務，夜間班次每小時發車服務不間斷。
國光客運說明，平均85折優惠路線包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國五路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，不但享有最高84折的優惠，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠，搭國道客運人人都有座位還可賺政府補助。春節預購車票歡迎至國光客運官網、三大超商、台北轉運站萬達通APP、全省連線車站自售機及現場櫃台購買。