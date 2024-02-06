王瞳跑去開怪手被目擊！髒泥擋不住高顏值 秒變工地之花
藝人王瞳在民視八點檔《愛的榮耀》降齡演出，挑戰25歲工地之花「葉小葉」一角，首次出場就氣勢十足開怪手，她說為此還特地提早半小時到工地練習，她也當場被大家封為「工地情人」，原來她一出現，所有做工程的大哥全熱情上來指導教學，讓她又驚又喜。
記者羅凌筠／綜合報導
王瞳這次的角色身世坎坷，葉小葉幼時走失，被撿回收的葉美雲帶回家收養，也因為從小陪著養母在回收場打混，所以一直留著微短髮，不怕髒又吃苦耐勞，跟著養母在港邊生活，學生時期也有跟班「土豆」陪著。王瞳表示很喜歡因為角色而剪的短髮，因為非常好整理，這也是她睽違已久的黑髮，讓她直呼好像更符合角色25歲的年紀。
首次進組就到海港邊救人，王瞳不愧「八點檔災難王」這個封號，在劇中滾山坡、落海墜崖，都對她來說家常便飯。而拍攝當天恰巧寒流來襲，又是加上現場下起大雨，增加拍攝的困難度，但她說更辛苦的是傅子純，看他為了拍攝一直泡在海裡直發抖，直呼真的辛苦。
傅子純表示雖然知道天氣很冷，但因為是海軍陸戰隊退伍的他，覺得自己就應該是不怕難、不怕苦，因此並未準備保暖衣物，直接與寒流對抗。而本來說好只有臀部以下泡在海水裡，但因為拍攝時間過長，海水一直漲潮，最後全身都溼透了。對於王瞳的加入，他也預告角色將有大轉折，要大家好好鎖定收看。
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