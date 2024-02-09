去年開出24注億元頭獎！這3縣囊括近半數　中獎人都這樣投注

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至於威力彩去年全年合計開出6次頭獎，頭獎中獎注數共7注，單一年度的頭獎開出次數和頭獎注數皆與2022年並列第4屆最高紀錄。無論選號全部對中獎號或全部沒對中都得頭獎的雙贏彩遊戲，全年計開出4注。
以最受民眾矚目的億元頭獎來說，公益彩券第4屆發行期間共開出241注，平均每年產生24位億萬富翁。2023年億元頭獎中獎注數達24注，包含大樂透17注和威力彩7注，合計抱走超過78億元的獎金。
從開出地點來看，2023年度的24注億元頭獎分別落在11個縣市，其中以高雄市開出5注（3注大樂透及2注威力彩）最多，台南市以開出4注（3注大樂透及1注威力彩）居次，台中市和桃園市則各以3注並列第三，值得注意的是，除了高雄市、台南市外，屏東市也開出1注，合計南部地區全年開出注數多達10注，佔全國億元頭獎的41.7%。若統計第4屆發行期間（2014年至2023年）各縣市的億元頭獎中獎注數，則以台中市的42注穩居冠軍寶座。
台灣彩券也公開了2023年24注億元頭獎的中獎彩券買法，對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為242元，有12名中獎人是一次投注2注以上以增加中獎機會，另有10張彩券僅投注1注大樂透或威力彩就中了頭獎。以選號方式而言，有超過9成的中獎人（共22注，占比約92%）以電腦選號幸運對中大獎。
此外，1月22日開出的1.12億元大樂透頭獎，中獎人是以1400元的投注金額一次包下8個號碼，相當於一次投注28注，8個選號中有6個對中當期獎號，但沒有對中特別號，開獎結果除對中1注頭獎外，也一舉囊括12注叁獎和15注伍獎。
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