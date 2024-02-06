梁朝偉強攻香港金像獎影帝　吳慷仁槓「周星馳喜劇片男星」搶男配

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台灣演員吳慷仁憑藉《但願人長久》在香港電影評論學會大獎稱帝，再以同片演出「吸毒父親」角色，角逐香港金像獎「最佳男配角」，將與勁敵金馬影帝謝君豪《毒舌大狀》、資深影帝姜大衛《白日之下》、11歲超強童星黃梓樂《年少日記》，以及喜劇片《死屍死時四十四》李尚正爭獎。第42屆香港電影金像獎頒獎典禮，將於4月14日晚間7點30分於香港文化中心登場。
第42屆香港電影金像獎入圍名單
最佳電影
《毒舌大狀》
《命案》
《白日之下》
《年少日記》
《金手指》
最佳導演
《毒舌大狀》吳煒倫
《白日之下》簡君晉
《年少日記》卓亦謙
《金手指》莊文強
《但願人長久》祝紫嫣
最佳男主角
《毒舌大狀》黃子華
《白日之下》林保怡
《年少日記》盧鎮業
《金手指》梁朝偉
《第八個嫌疑人》大鵬
最佳女主角
《白日之下》余香凝
《填詞L》鍾雪瑩
《4拍4家族》謝安琪
《毒舌大狀》王丹妮
《不日成婚2》衛詩雅
最佳男配角
《毒舌大狀》謝君豪
《白日之下》姜大衛
《但願人長久》吳慷仁
《年少日記》黃梓樂
《死屍死時四十四》李尚正
最佳女配角
《白日之下》梁雍婷
《年少日記》韋羅莎
《毒舌大狀》廖子妤
《毒舌大狀》楊偲泳
《不日成婚2》金燕玲
最佳新演員
《白日之下》許月湘
《1人婚禮》吳冰
《4拍4家族》陳諾霆
《年少日記》何柏廉
《但願人長久》謝咏欣
最佳編劇
《毒舌大狀》吳煒倫 張雲青 林偉文
《命案》游乃海 李春暉
《白日之下》唐翠萍 李卓風 簡君晉
《年少日記》卓亦謙
《金手指》莊文強
最佳攝影
《潛行》關智耀
《命案》鄭兆強 陶鴻武
《白日之下》流星
《年少日記》流星
《金手指》潘耀明
最佳剪接
《毒舌大狀》陳祺合
《命案》梁展綸 David Richardson
《白日之下》盧煒麟
《年少日記》陳曉進 卓亦謙
《金手指》張叔平 彭正熙
最佳美術指導
《金手指》
《年少日記》
《命案》
《白日之下》
《七月返歸》
最佳服裝造型設計
《死屍死時四十四》
《白日之下》
《命案》
《但願人長久》
《金手指》
最佳動作設計
《天龍八部之喬峰傳》
《命案》
《掃毒3之人在天涯》
《第八個嫌疑人》
《爆裂點》
《潛行》
最佳原創電影音樂
《4拍4家族》
《填詞L》
《白日之下》
《年少日記》
《金手指》
最佳原創電影歌曲
《4拍4家族》
《白日之下》
《金手指》
《填詞L》
《1人婚禮》
最佳音響效果
《白日之下》
《命案》
《第八個嫌疑人》
《爆裂點》
《金手指》
最佳視覺效果
《金手指》
《命案》
《七月返歸》
《斷網》
《爆裂點》
新晉導演
《毒舌大狀》吳煒倫
《第八個嫌疑人》李子俊
《白日之下》簡君晉
《年少日記》卓亦謙
《但願人長久》祝紫嫣
最佳亞洲華語電影
《滿江紅》
《周處除三害》
《關於我和鬼變成家人的那件事》
《富都青年》
《孤注一擲》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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