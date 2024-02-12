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影／王勝偉分享過年糗事！自爆慢壘遭三振　「大家以為我很厲害」

▲富邦悍將老將王勝偉分享過年糗事！自爆過年期間打慢壘被三振遭全場笑翻。（圖／記者路皓惟攝）
▲富邦悍將老將王勝偉分享過年糗事！自爆過年期間打慢壘被三振遭全場笑翻。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/綜合報導

農曆新年，對許多家庭來說，是一年中最為重要的團聚時刻。 對於富邦悍將的40歲資深老將王勝偉而言，這個時刻更是充滿了特別的意義，每年最期待回到家鄉台東，與家人共度溫馨時光，除了帶著小朋友探索家鄉的美景及參加教會活動外，王勝偉還分享了過年期間打慢壘比賽的糗事，至今回想起來都很尷尬。

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想念家鄉的味道

「每年都在外地比賽，回家的時間實在太少了。 我最想念的，就是媽媽煮的那些家鄉菜。」 王勝偉的聲音中，透露出對家鄉深深的思念。 儘管如此，每當新年回家，他又會考慮到媽媽的辛勞，希望能讓她在這個應該輕鬆的時刻，不必為了準備滿漢全席而忙碌。 

「心裡真的是五味雜陳，既期待那份家的溫暖，又不忍心增加家人的負擔。」 從王勝偉的言語中，可以明顯感受到他是個愛家、負責任的好男人。

過年糗事大公開

談到過年印象最深刻的經歷，王勝偉笑著分享了自己的一段尷尬糗事，「大學的時候，記得是打壘球比賽，大家都以為我很厲害。」結果王勝偉不僅沒有碰到球，還在慢壘比賽中吞下三振，瞬間成為全場的笑柄。

王勝偉苦笑地說：「我印象中是全場都笑了，因為大家都知道我打球的背景，結果卻打不好。」「慢壘的球方向不一樣，如果你沒有訓練過，即使是打棒球的選手，打慢速壘球還是會打不到的！」 即便是過了這麼久，這段經歷仍然是大家喜歡拿出來調侃的話題。

新年願望與球季展望

在分享糗事之後，王勝偉也說出新年新希望，期望達標最佳九人與金手套的規定場次，盡力爭取個人獎項，「希望大家新的球季能夠來到球場為我們加油，富邦悍將總冠軍！」 王勝偉也祝福粉絲身體健康，希望大家都能在新的一年完成目標。

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