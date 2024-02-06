陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業　罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅

黑曜精靈力安初吻沒了！與金雲甜蜜拍MV　粉絲心碎：真的親了嗎

▲申力安（右）與金雲因工作熟識，拍吻戲不尷尬。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安（右）與金雲因工作熟識，拍吻戲不尷尬。（圖／星光瑞瑞提供）

記者江芷稜／綜合報導

由《未來少女》出道的黑曜精靈新年積極邁出每一步，除了出版寫真冊《Twinkle Black TWI-LIGHT》，實力派主唱申力安也推出數位個人單曲〈LMRN〉，在MV中獻出螢幕初吻給《原子少年》金雲，師兄妹配合劇情飾演情侶，第一次拍吻戲原本以為會尷尬害羞，沒想到雙方都很專業，正式拍攝時，過程非常順利，只拍3次就完成，女粉絲們知道偶像有親密動作難免心碎，頻頻追問金雲「真的親了嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲申力安（右）與金雲MV中飾浪漫情侶。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安（右）與金雲MV中飾浪漫情侶。（圖／星光瑞瑞提供）
金雲經常演出黑曜精靈的「螢幕男友」，拍寫真冊時也跟紫嫣有浪漫情境演出，這次與申力安合作已經有默契。申力安說，看到劇本有吻戲時，雖然知道是借位拍攝，內心仍出現一種需要突破的緊張感，沒想到正式演出時心情變得鎮定，「我就想，來吧！因為我們互不尷尬，所以拍攝非常順利」，不過因為金雲太高，拍吻戲的角度怪怪的，最後力安站在一個箱子上，畫面才能平衡。

▲申力安（右）站在箱子上，才能與金雲高度平衡。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安（右）站在箱子上，才能與金雲高度平衡。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安（右）和金雲MV中獻出螢幕初吻。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安（右）和金雲MV中獻出螢幕初吻。（圖／星光瑞瑞提供）
金雲說，人生第一次吻戲就獻給這支MV，當下心情並不緊張，跟力安之前合作過，拍攝時狀態都蠻放鬆的，那一場戲很順利，看到成品時很喜歡，畫面是想像中那種甜甜的感覺，粉絲也覺得不錯，不過有人好奇提問金雲「你們是真的親嗎？」他刻意賣關子，請大家自由想像。劇情中，金雲為追求女友，自導自演英雄救美戲碼，贏得女友芳心，他說，真實生活中追女友不會這樣，「因為我喜歡比較直接一點，只要確認是我喜歡的人，我就會直球攻擊，讓對方知道我對她是有想法和有意思的。」

▲申力安穿短裙在頂樓拍MV冷得直發抖。（圖／星光瑞瑞提供）
▲申力安穿短裙在頂樓拍MV冷得直發抖。（圖／星光瑞瑞提供）
新歌推出後，粉絲們稱讚很洗腦好聽，MV浪漫甜蜜，申力安看到成品感到驚喜，「劇情很可愛，有一種溫馨復古感，拍完兩天後就上架，真的很趕，很謝謝導演。」她透露，拍攝當天其實台北氣溫爆冷只有攝氏5度，在大樓頂樓拍，她穿著短裙一整天都在發抖，「我穿超級厚的透明褲襪，還是覺得非常冷。」

▲金雲（左）在寫真冊中與紫嫣也有浪漫情境拍攝。（圖／星光瑞瑞提供）
▲金雲（左）在寫真冊中與紫嫣也有浪漫情境拍攝。（圖／星光瑞瑞提供）
單曲〈LMRN〉是「Love Me Right Now」的縮寫，申力安說，詞是紫嫣寫的，特別為了她加了不少英文歌詞，她覺得很酷，單曲製作人尚融錄音時，先讓力安「分段錄唱」，沒想到後來試著讓她一次唱整首，發現效果最好，尚融對力安說，「原來妳是『one take歌手』！一次唱比分段唱更好」，讓她很有成就感。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「未來少女降臨」相關新聞。

李㼈不要看！「黑曜精靈」紫嫣曖昧師兄金雲　海邊緊貼畫面全被拍

黑曜精靈「私密生活」不藏了！9妞互動全被拍　名慧：最真實一面

HUR+專訪／集資破600萬！盼前進韓國打歌　最想和BLACKPINK同台

「未來少女」幻藍小熊唱台中跨年！戰袍越跳越下滑　XXIN神救援

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞