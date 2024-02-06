黑曜精靈力安初吻沒了！與金雲甜蜜拍MV　粉絲心碎：真的親了嗎

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金雲說，人生第一次吻戲就獻給這支MV，當下心情並不緊張，跟力安之前合作過，拍攝時狀態都蠻放鬆的，那一場戲很順利，看到成品時很喜歡，畫面是想像中那種甜甜的感覺，粉絲也覺得不錯，不過有人好奇提問金雲「你們是真的親嗎？」他刻意賣關子，請大家自由想像。劇情中，金雲為追求女友，自導自演英雄救美戲碼，贏得女友芳心，他說，真實生活中追女友不會這樣，「因為我喜歡比較直接一點，只要確認是我喜歡的人，我就會直球攻擊，讓對方知道我對她是有想法和有意思的。」
新歌推出後，粉絲們稱讚很洗腦好聽，MV浪漫甜蜜，申力安看到成品感到驚喜，「劇情很可愛，有一種溫馨復古感，拍完兩天後就上架，真的很趕，很謝謝導演。」她透露，拍攝當天其實台北氣溫爆冷只有攝氏5度，在大樓頂樓拍，她穿著短裙一整天都在發抖，「我穿超級厚的透明褲襪，還是覺得非常冷。」
單曲〈LMRN〉是「Love Me Right Now」的縮寫，申力安說，詞是紫嫣寫的，特別為了她加了不少英文歌詞，她覺得很酷，單曲製作人尚融錄音時，先讓力安「分段錄唱」，沒想到後來試著讓她一次唱整首，發現效果最好，尚融對力安說，「原來妳是『one take歌手』！一次唱比分段唱更好」，讓她很有成就感。
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