年終排行榜出爐！這家金控超狂「最高領20個月」、虎航傲視航運業

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根據104人力銀行調查顯示，2023年99.6%企業會發年終，但平均只給1.08個月，創10年新低，比2022年少0.25個月，約少7.5天薪資。
年終TOP3的產業，包括金融業預期平均發放1.83個月、12連霸，半導體業1.38個月，營建業1.23個月。表現落後的是住宿與餐飲業0.59個月，與醫療服務業0.97個月均不到1個月。
1111人力銀行調查指出，2023年終給的最大方產業，工商業服務業（金融業）以1.93個月，擠下資訊科技搶下第1名；排名第2的資訊科技業1.52個月，民生服務業則以平均1.45個月位居第3。
年終較差的產業，包括媒體業、製造業、傳產業，平均約領不到1個月，主要是傳產、製造業對今年度景氣狀況持保守態度，對於年終獎金發放也轉趨保守。
金融業年終獎金大比拚
若以2023年終給最多的金融業來看，當屬金控獲利王「富邦金」最令人羨慕，中位數7.75個月，最高有人領到20個月；「國泰金」一般平均約4個月左右，估最高可拿10個月。
公股行庫獲利王「兆豐」則估8個月，挑戰9個月，羨煞一般上班族；「一銀」6成領逾8個月；「台企銀」估7.36個月；「華南銀行」、「合庫銀」及「彰銀」估計約落在6.5至7個月左右；「台銀」、「土銀」最高4.4個月。
航運業年終獎金比一比
航空業受惠疫後旅遊大爆發，業績超旺，也大方分紅給員工，其中以「台灣虎航」年終平均10.4個月、最高可領14個月奪冠；「長榮航空」宣布疫後獲利創新高，長榮航空與轄下公司平均將發放6個月年終獎金，創下公司成立以來最高紀錄，位居第2名；「中華航空」平均5個月居第3、「星宇航空」則給1個月。
而2022年受惠於疫情，海運獲利連年爆發，長榮海運豪發45個月、陽明海運狂撒39個月，員工「被錢砸醒」的榮景不再，2023年「長榮海運」平均給4到6個月，「陽明海運」傳僅剩2個月。
汽車業年終獎金排行榜
車市近年表現大好，4大車廠年終衝高，其中「和泰車」年終加紅利獎金有望上看14個月、「三陽工業」上看8個月、「汎德永業」有望優於4個月、「裕隆集團」估優於2022年。
餐飲服務業年終獎金大亂鬥
104人力銀行指出，住宿餐飲服務業疫後大缺工，為順利招募人才，2023年的年終獎金發放比例，從過去的89.1%提升至100%、「人人有獎」，幾間企業甚至發出高額獎金，盼留才搶才。
其中以「六角集團」最高給6個月奪冠；「王品集團」1.5個月獎金，加上每月的獎金，門店基層同仁平均能領到3.1個月，有店主管最高領到17.6個月；再來是「築間餐飲集團」給1.5個月起、最高3個月，優於去年。
「漢來美食」最高2.5個月；「瓦城泰統集團」今年發放1個月的年終，並加發月、季獎金；「雲品國際」比照母集團雲朗觀光，給固定1個月的年終獎金，另外在年後也將依各館別與單位不同，給予營運績效獎金。
其餘還有，台塑四寶給3個月年終；高鐵平均給6個月（3.8個月＋績效獎金2.2個月），再加發1.2萬元，都令上班族非常羨慕。