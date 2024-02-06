祥和歡喜之天龍八部「星雲大師一筆字」春節特展南屏別院登場
2024年來臨，南屏別院佛光緣美術館高雄館以「祥和歡喜之天龍八部」為主題推出春節特展，展覽融合一筆字、天龍八部、護法與信仰之概念，並以星雲大師一筆字不同的藝術之美貫穿整個展場，共分為三個區域， 包含「一筆字與天龍八部」、「一筆字與星雲大師」，「一筆字與泡泡圖書館」，於1/21-4/21展出。
記者陳美嘉／高雄報導
佛光山佛光緣美術館高雄館主任有泉法師指出，此次展覽由藝術家與義工共同策展完成，特別是青年藝術家手繪天龍八部群像、以及重現石窟中的供養人像，傳遞佛教藝術之美，還有為展場畫龍點睛的花藝造景巧思，都是最佳的打卡拍照點。法語區則是討喜的樂龍龍的造型與星雲大師法語。此外，新春期間更設有拜年區，歡迎閤家來感受星雲大師一筆字藝術之美與承載龍天護法滿滿的祝福。
「一筆字與天龍八部展區」的天龍八部群像，是以敦煌莫高窟158窟的造型，再重新繪製。透過經典介紹天龍八部涵義與特性，並對應大師的一筆字傳達龍天護法的祝福。
「一筆字與星雲大師展區」用一筆字重新演繹星雲大師的十大時期，如慈悲、不忘初心、行佛、無畏、淨善因緣等墨寶，搭配QR Code連結大師十大時期介紹與大事紀。
「一筆字與泡泡圖書館」源於金剛經中的人生如夢幻泡影，如露亦如電，勉勵大家把握當下修行、靜心閱覽圖書區陳列的星雲大師全集395冊。此展區並展出大師墨寶六祖惠能與神秀大師悟道詩，與浮雕方式呈現星雲大師的十修歌做為生活修行之法寶。