MLB／大谷翔平被封印！只剩一刀流　加盟道奇第一年挑戰五大紀錄

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道奇球場是少數偏投手優勢球場，但至今為止道奇隊史從未有一名球員單季擊出超過50發全壘打，大谷翔平生涯單季最高全壘打記錄為46轟，上賽季則是44轟，贏得美聯全壘打王頭銜，但因9月初右側腹斜肌受傷而提前結束賽季；如果大谷能健康打滿整季，50轟並非痴人說夢，更有機會在道奇改寫生涯單季最多轟紀錄。
兩聯盟全壘打王壯舉
大谷翔平不僅挑戰個人紀錄，還有機會成為史上第4位在兩個不同聯盟贏得全壘打王的球員。上個賽季，他以44轟贏得美聯全壘打王，若能在國聯也達到這一成就，那將是大聯盟超過百年歷史以來的史上第一人。
兩聯盟MVP神紀錄
如果大谷翔平今年再次榮膺MVP，他將成為繼Frank Robinson之後，史上第2位在美聯和國聯雙料MVP，但若是大谷「連續2年」在不同聯盟拿下MVP，將會是史上首次。此外，在國聯以「指定打擊（DH）」身分獲得MVP從未有過先例，大谷將挑戰成為史上第一人。
挑戰最遠全壘打紀錄
上個賽季大谷翔平擊出了493英呎的超大號全壘打，成為2023年全大聯盟最遠的一擊。現在，轉戰道奇隊後，將有多次機會造訪被稱為「打者天堂」的洛磯庫爾斯球場 (Coors Field)，大谷有望再刷新聯盟最遠全壘打的紀錄。
追逐連續開轟的輝煌
除了全壘打距離之外，大谷翔平也有機會挑戰連續8場比賽開轟的聯盟紀錄，雖然大谷過去最高連續開轟紀錄為連3場，他過去三年兩度繳出單季40轟以上成績，證明了他是有實力打破這項紀錄，而且道奇打線豪華，大谷與Mookie Betts、Freddie Freeman組成MVP連線，逼得投手勢必得跟大谷正面對決。
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