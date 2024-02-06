模範大狗領養回家「卻變成貓」！主人苦笑曝現況：冰箱上多隻大的
環境會影響的不只是人，還有狗狗貓貓們！日前美國一位飼主家中養了兩隻貓，但仍想增添家族成員，於是她到了收容所，而志工們向她推薦了「最適合跟貓相處的模範狗狗」，她一看後也覺得很OK，便帶著新家人回家，然而過不到一天，現況卻讓她十分傻眼：「冰箱上怎麼多一隻大貓咪了」。
記者潘毅／綜合報導
據《The Dodo》報導，美國一位飼主卡斯提勒(Bethany Castiller)，過去家中已經飼養了兩隻貓咪，分別名為佩肯與吉茲墨，兩隻貓咪時常在家中高處跳來跳去，感情相當好。而卡斯提勒覺得家裡空間還夠大，便決定再度為這個家增添新成員，於是前往了當地好幾間收容所。
最終在收容所志工的大力推薦之下，卡斯提勒認養了收容所裡的模範狗狗馬可(Mako)，一隻體型頗大的混血鬥牛犬，馬可性格極度溫馴，同時也對貓咪相當親暱，因此志工認為馬可回家後，一定能成為佩肯與吉茲墨的好麻吉。
馬可來到新家後，確實如志工預期的迅速融入了這個溫馨大家庭，與佩肯與吉茲墨迅速成為朋友，但方式卻讓飼主卡斯提勒相當傻眼，因為馬可竟然入境隨俗，跟著佩肯與吉茲一起跳上吧檯，甚至是冰箱上方等高處，簡直化身巨型貓咪，甚至還會一起吃貓糧、玩貓咪玩具。
最終馬可化身大型貓咪，時時刻刻跟在兩隻貓前輩的屁股後面，相處相當融洽，這也讓卡斯提勒哭笑不得大喊：「我終於理解為啥收容所志工要跟我推銷牠了」。