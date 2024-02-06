LINE免費貼圖24組！「訊息貼圖」自創文字拜年　過年版早安圖來了

模範大狗領養回家「卻變成貓」！主人苦笑曝現況：冰箱上多隻大的

▲美國一位飼主到了收容所領養「最適合跟貓相處的模範狗狗」，沒想到結局卻讓她超傻眼。（圖／取自《The Dodo》）
▲美國一位飼主到了收容所領養「最適合跟貓相處的模範狗狗」，沒想到結局卻讓她超傻眼。（圖／取自《The Dodo》）

記者潘毅／綜合報導

環境會影響的不只是人，還有狗狗貓貓們！日前美國一位飼主家中養了兩隻貓，但仍想增添家族成員，於是她到了收容所，而志工們向她推薦了「最適合跟貓相處的模範狗狗」，她一看後也覺得很OK，便帶著新家人回家，然而過不到一天，現況卻讓她十分傻眼：「冰箱上怎麼多一隻大貓咪了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《The Dodo》報導，美國一位飼主卡斯提勒(Bethany Castiller)，過去家中已經飼養了兩隻貓咪，分別名為佩肯與吉茲墨，兩隻貓咪時常在家中高處跳來跳去，感情相當好。而卡斯提勒覺得家裡空間還夠大，便決定再度為這個家增添新成員，於是前往了當地好幾間收容所。

最終在收容所志工的大力推薦之下，卡斯提勒認養了收容所裡的模範狗狗馬可(Mako)，一隻體型頗大的混血鬥牛犬，馬可性格極度溫馴，同時也對貓咪相當親暱，因此志工認為馬可回家後，一定能成為佩肯與吉茲墨的好麻吉。

▲馬可化身大型貓咪，時時刻刻跟在兩隻貓前輩的屁股後面，相處相當融洽。（圖／取自《The Dodo》）
▲馬可化身大型貓咪，時時刻刻跟在兩隻貓前輩的屁股後面，相處相當融洽。（圖／取自《The Dodo》）
馬可來到新家後，確實如志工預期的迅速融入了這個溫馨大家庭，與佩肯與吉茲墨迅速成為朋友，但方式卻讓飼主卡斯提勒相當傻眼，因為馬可竟然入境隨俗，跟著佩肯與吉茲一起跳上吧檯，甚至是冰箱上方等高處，簡直化身巨型貓咪，甚至還會一起吃貓糧、玩貓咪玩具。

最終馬可化身大型貓咪，時時刻刻跟在兩隻貓前輩的屁股後面，相處相當融洽，這也讓卡斯提勒哭笑不得大喊：「我終於理解為啥收容所志工要跟我推銷牠了」。

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

大羊駝跟貓咪散步約會！「狂回眸」要對方跟上　超萌畫面融化全場

3隻貓合力包圍老鼠！「落荒而逃」結局逆轉　全場笑翻：時代變了

貓咪招待員現身整骨院！客寫問卷湊近狂關心　萌翻萬人：要填10次

北市動物園將漲價！外縣市遊客「全票60變100」　仍力挺原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞