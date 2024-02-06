台積電啟動熊本JASM二廠興建計畫！增豐田入股 最快2027年底營運
台積電（2330）、索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司今（6）日共同宣布，將進一步投資台積電於日本熊本縣擁有多數股權之晶圓製造子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM），以興建第二座晶圓廠，並計畫於2027年底開始營運，透過這項投資，台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司將分別持有約86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的JASM股權。
記者孫唯容／綜合報導
JASM 的第一座晶圓廠計畫於 2024 年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM 的總投資金額將超過 200 億美元。 為了回應客戶需求成長，JASM 在日本的第二座晶圓廠計畫於 2024 年底開始興建，生產 規模擴增亦有望優化 JASM 的整體成本結構和供應鏈效率。
藉由這兩座晶圓廠，JASM 熊 本晶圓廠的每月總產能預計超過 10 萬片 12 吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算 （HPC）相關應用提供 40 奈米、22/28 奈米、12/16 奈米和 6/7 奈米的製程技術。產能規 劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過 3,400 個高科技 專業工作機會。
產能規 劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過 3,400 個高科技 專業工作機會。 透過這項投資，台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司 將分別持有約 86.5%、6.0%、5.5%和 2.0%的 JASM 股權。