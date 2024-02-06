李亦伸專欄／亞洲盃中華男籃沒有遺珠！「防守基準」選材非常正確

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球迷愛才，媒體對高國豪、馬建豪也有厚愛，兩人都是青年才俊，潛力無限，也是未來中華隊棟樑，這樣婉惜大家都能理解。
但中華男籃總教練選才、選人有太多不能明說考量，除了傷病、個人因素，另外很重要一點就是「陪練」考量，有些球員不想只是陪練，練了半天很可能選不上最後名單，不如大家都有默契，直接不要海選進大名單，大家都省去麻煩。
當然也會有球員直覺不會入選最終12人名單，乾脆直接找各種理由婉拒徵召，一旦婉拒，甚至再次婉拒，那麼未來再入選進入大名單機會就更小。除非，你成為大物、大咖，中華男籃正選和主力非你不可。
以目前中華男籃組成，高國豪在控球位置上很難入選三名正選，因為陳盈駿、高錦瑋、林秉聖是鐵打主力，林俊吉、游艾喆隨時都能上場，最年輕的谷毛唯嘉加入培訓，中華男籃控球人才濟濟。
馬建豪200公分，有外線跳投和速度，天賦機體能力非常驚人，他在中華男籃對位、身高、攻防考量上很有機會進入主要輪換。雖然經驗還嫩，處理球火候不足，但還是值得期待，未來馬建豪只能時間能配合徵召，應該很有發展性。
馬建豪現階段沒有進入大名單，並不要緊，未來多的是機會。
這個世代比賽很多，職業聯賽和跨聯賽更多，加上個人合約和母隊契約，包括日本、南韓、菲律賓、台灣都一樣，很多球員徵召都會遇上比賽檔期、傷病、失能險、個人家庭因素等考量，組隊都不會太順利，能有一半精英國手加入國家隊已經是幸運。
像中華男籃二月兩場亞洲盃資格賽，歸化球員阿提諾能不能歸隊，雙方合作還在談，因此中華男籃組訓早就做好萬一沒有歸化球員準備，因此內線會選了譚傑龍、林正、謝宗融、曾祥鈞、胡瓏貿等本土內線。這些長人都是本土球員一時之選。
這階段中華男籃15人名單，其中搖擺人張家禾、後衛林秉聖都是防守專家，一對一釘人、快速協防對位，都有超凡個人基本功和能力。小前鋒劉錚一直是中華男籃最主要防守核心，後衛高錦瑋、大學球員游艾喆都有速度、對位防守能力，這是很重要組成元素。
2025亞洲盃資格賽一共三階段賽事，24人大名單都能更動，也就是中華隊有兩次更換大名單機會，因此每個階段賽事中華男籃都可以做出人員調整。
今年二月兩場主、客場資格賽，這支中華男籃已經是一時之選，中華男籃目前選才、建隊有幾個特色，其中最重要的就是防守考量。
林秉聖、張家禾、劉錚三名鋒衛都是防守專家，謝宗融、林正也是禁區防守藍領，高錦瑋、游艾喆速度對位都被低估，射手謝亞軒的控球持球能力，以及防守對位同樣被大家忽略，他其實擁有出色防守能力和智商。
不管中華男籃今年有沒有歸化球員加入，用「防守基準」選才建隊這是最重要基礎，打好防守、加速反擊，外線自然會拉上來。
我很期待中華隊今年打出不同氣象和防守強度、拚勁，中華男籃沒有遺珠，有才能的精英全都到位，我們就是送上祝福，並且期待中華男籃最好的表現和團隊合作。
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