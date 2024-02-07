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春節過年出遊怕感冒掃興！帶精油安心　醫推「這2種」加強免疫力

▲過年出去玩怕生病掃興，醫師建議可攜帶兩款精油。（圖／取自Unsplash）
▲過年出去玩怕生病掃興，醫師建議可攜帶兩款精油。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

春節將至，不少人有出遊規劃，但氣溫變化加上旅途勞累，常導致免疫力下降，在旅途感冒的人不在少數，除了準備維他命、一般感冒藥之外，台安醫院家庭醫學科主治醫師、台灣芳香醫學醫學會創會理事長羅佳琳建議，也可使用有助於對抗呼吸道感染的精油，包括芳枸葉、沉香醇百里香等，旅程會更安心，供民眾參考。

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針對芳枸葉，羅佳琳表示，被稱萬用精油，是預防、處理感冒的好選擇，氣味芬芳且不刺激，同時有助改善心情。

羅佳琳指出，芳枸葉原生於澳洲西南方，為小型灌木，在2000年由西澳農業部植物學家提出發展潛力，但當時因用途不明，多數農場不敢投資，直到2002年才開始商業化；由於氣味宜人，效用顯著，幾乎是呼吸道疾病必備用油，對容易焦慮的人也非常適合，還能提振免疫系統。外用上沒有禁忌，但不建議口服。

針對百里香，羅佳琳則說，許多人覺得精油涼涼的、有些嗆鼻，但其實許多精油可以帶來溫暖，例如百里香，其適合高溫環境，耐乾旱，且隨著種植地區、氣候不同，演變出多種化學型態，其中生長在接近海平面的百里香，會產生更偏熱性的百里酚(Thymol)化學型，而生長在較高海拔的百里香，則會產生溫和的沉香醇(Linalool)化學型，其刺激性低、安全性高。

羅佳琳表示，旅行時建議攜帶沉香醇百里香，有安撫鎮定、抗細菌、抗黴菌等作用，也可提振免疫系統，對於增強勇氣也有幫助，適合受風寒而有感冒徵象時使用。

此外，羅佳琳說，這2種精油若用在擴香，以純精油使用即可，如要局部塗抹，成人建議濃度5~10%，國小孩童可用3~5%，學齡前幼童濃度建議低於3%，可先諮詢專業芳療師或芳療醫師後再使用。

🟡使用芳枸葉注意事項：

◼️時機：感冒的預防及症狀處理，包括止咳、化痰、緩解流鼻水症狀等，也可改善焦慮、免疫力低落。

◼️用法：可定時用純精油擴香以助淨化空間，也適合加上基底油稀釋後，塗抹在鼻腔周遭、胸口、頸部。

🟡使用沉香醇百里香注意事項：

◼️時機：覺得受寒時、感冒初期。

◼️用法：用基底油稀釋後塗抹在腹部及心口，可助暖身並強化免疫力，也有助加強勇氣。 

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