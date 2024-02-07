春節過年出遊怕感冒掃興！帶精油安心　醫推「這2種」加強免疫力

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羅佳琳指出，芳枸葉原生於澳洲西南方，為小型灌木，在2000年由西澳農業部植物學家提出發展潛力，但當時因用途不明，多數農場不敢投資，直到2002年才開始商業化；由於氣味宜人，效用顯著，幾乎是呼吸道疾病必備用油，對容易焦慮的人也非常適合，還能提振免疫系統。外用上沒有禁忌，但不建議口服。
針對百里香，羅佳琳則說，許多人覺得精油涼涼的、有些嗆鼻，但其實許多精油可以帶來溫暖，例如百里香，其適合高溫環境，耐乾旱，且隨著種植地區、氣候不同，演變出多種化學型態，其中生長在接近海平面的百里香，會產生更偏熱性的百里酚(Thymol)化學型，而生長在較高海拔的百里香，則會產生溫和的沉香醇(Linalool)化學型，其刺激性低、安全性高。
羅佳琳表示，旅行時建議攜帶沉香醇百里香，有安撫鎮定、抗細菌、抗黴菌等作用，也可提振免疫系統，對於增強勇氣也有幫助，適合受風寒而有感冒徵象時使用。
此外，羅佳琳說，這2種精油若用在擴香，以純精油使用即可，如要局部塗抹，成人建議濃度5~10%，國小孩童可用3~5%，學齡前幼童濃度建議低於3%，可先諮詢專業芳療師或芳療醫師後再使用。
🟡使用芳枸葉注意事項：
◼️時機：感冒的預防及症狀處理，包括止咳、化痰、緩解流鼻水症狀等，也可改善焦慮、免疫力低落。
◼️用法：可定時用純精油擴香以助淨化空間，也適合加上基底油稀釋後，塗抹在鼻腔周遭、胸口、頸部。
🟡使用沉香醇百里香注意事項：
◼️時機：覺得受寒時、感冒初期。
◼️用法：用基底油稀釋後塗抹在腹部及心口，可助暖身並強化免疫力，也有助加強勇氣。