獨／HUR+新年幸運物！席子淇聖木除負能量　詩雅靠李宰旭好運爆棚

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席子淇惋惜地說，某次利善榛發了好幾千元紅包，結果她剛好在打麻將錯過，最後只搶到2元而已，如今團員增加到9人，利善榛壓力更大，除了給爸媽、弟妹的5位數紅包，小妹妹們也很期待她發紅包，席子淇笑說：「有抝有機會，今年人變多了哦，姊姊」，鼓譟全團跟隊長祝賀新年快樂，利善榛也大氣回覆：「看妳們表現啦！」
C.Holly透露，過去一起住在宿舍裡，跟利善榛、席子淇湊一桌打麻將缺人，就訓練連穎一起玩，不過她們的金額不大，有時候也很特別，不是賭錢，而是賭誰去買明天早餐、幫忙倒垃圾、叫外送這種懲罰，雖然不是贏錢，卻是恥度更大的挑戰。最大的金主還是老闆，某次過年公司尾牙玩撲克牌，玩遊戲送出3萬多元的紅包，讓每個人都滿載而歸。
新年期待好運降臨，HUR+也曬出各自的幸運物，儀式感滿滿的佟凱玲，幸運開運小物是有時尚的香水，每個不同場合都會準備不同香氛，新年也買了新香水，用好氣味帶給自己新能量，儲存記憶裡的味道。席子淇也很深信氣味能改善周遭磁場，所以幸運物則是流行的聖木，返家就會點燃聖木，趕走一天工作的負面能量，有種新生的感覺，心情跟著平靜下來。香蘭的幸運物則是黑色水晶，她也相信黑水晶穩定心靈的功效，能為她今年招來好運氣。
除了香氣，超療癒的寵物也是少女們壓力，連穎養了一隻貓咪「太比」，粉絲就送了她與太比同款的貓咪玩偶，她興奮地把它別在衣服上登台表演，被認證的歌迷驚見偶像暖心舉動，紛紛送了她一系列同款玩偶，已經龐大成一個家族，床頭放滿各種毛茸茸玩具，讓連穎覺得很溫馨，感覺被粉絲的愛圍繞著，就有繼續努力的動力。
來自外蒙古的巴倫月，平常很難與家人見面，她跟連穎的貓迷相當親近，也萌生養寵物的念頭，卻擔心自己養不好，一直無法下定決心。連穎見她一個人在台灣非常孤單，也送了一隻貓玩偶給巴倫月當作幸運物，讓她覺得自己不是一個人。
利善榛也養了一隻英國短毛貓Bonnie寶妮，每次返家擼貓就會讓她充滿動力，但沒辦法每天帶牠出門，所以粉絲就送了一個貓咪鑰匙圈，讓她當作幸運物隨身攜帶，她笑說每天睡前一定要抱抱貓咪，外出就把鑰匙圈帶著，只要心情不好看著牠，就覺得很療癒，所以貓咪就是自己的幸運之物。
個性夢幻、愛做夢的裴頡，則對迪士尼卡通人物著迷，喜歡收集各種迪士尼的玩偶，從中獲得很大的快樂，當藝人的這段期間，就像在追逐一個美夢，達成目標過程中只要遇到挫敗，她就會看著自己的珍藏，找回童年的希望繼續往前衝，尤其是她的英文名字是Jasmine，粉絲都會送上茉莉公主的周邊，成為她專屬的寶貝。
C.Holly的幸運物則是朋友送的項鍊，她去參加《大嘻哈時代》節目前，和一位音樂界前輩吵架，沒想到對方知道她要去比賽，還是送了一條H大寫字母項鍊的禮物，在包裝紙袋寫上「加油」2字，讓她瞬間覺得勇氣十足，「我感覺這輩子沒有加過這麼滿的油，就是有一種是我的人生護身符的感覺，我也把它刺青在我身上，當作一個紀念」。
詩雅的「幸運草書籤」則引起眾人驚呼，這個宛如護身符的物品，原來是她去年在韓國參加《還魂》演員李宰旭的粉絲見面會，從上千人中脫穎而出，幸運抽中偶像親筆簽名的書籤，從此工作一帆風順，順利拿到業配，也成為HUR+的一員，充滿神奇力量的書籤立刻讓團員尖叫搶著要，詩雅後來還帶著她參加李宰旭的台灣見面會，感謝歐巴帶來的好運，李宰旭看著她比出大拇指按讚，讓她開心不已。
用幸運物儲備了滿滿正能量，利善榛透露HUR+ CRIMZON龍年蓄勢待發，不只有新專輯發行，也有前進韓國打歌的計劃，且4月會在Legacy舉辦小型演唱會，預計門票於2月21日開賣，雖然工作非常忙碌，但成員們都很期待有舞台能再跟粉絲見面，也希望歌迷們存好壓歲錢，一起用實際行動支持HUR+往前衝！
場地提供：PATIO46 美式餐廳
地址：台北市文山區興隆路三段112巷4弄46號1樓
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