大樂透「春節大紅包」2/6~2/10開獎號碼　百萬紅包對法、開獎頻道

過年「泌尿道、呼吸道」感染多！塞車憋尿恐腎盂腎炎　少喝這飲品

▲過年應特別注意「泌尿道、呼吸道」感染，塞車千萬別憋尿，恐導致腎盂腎炎。（示意圖／pexels）
▲過年應特別注意「泌尿道、呼吸道」感染，塞車千萬別憋尿，恐導致腎盂腎炎。（示意圖／pexels）

家庭消費中心／綜合報導

春節國道車潮密集，許多人為趕路只好憋尿，這容易導致泌尿道感染，但同時人潮也密集，這又容易造成呼吸道病毒感染。針對這2大類型感染，國泰醫院家庭醫學科主治醫師李佩璇分別提出防感染4招，協助民眾安心過年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李佩璇表示，年節假期後，急性膀胱炎及泌尿道感染的患者，通常會增加1至2成，其中女性因泌尿道較短，比男性更容易發生泌尿道感染，而男性如長時間憋尿，則容易引起攝護腺發炎，感染症狀則有頻尿、小便灼熱疼痛、血尿、下腹部不適等，嚴重者還可能造成腎盂腎炎。 

若沒有心臟衰竭、腎臟病、腹水等需限制水分攝取的疾病，一般人不能因為怕憋尿而刻意少喝水，仍應正常飲水，份量建議以個人體重乘以35c.c.，另應觀察尿液的顏色以判斷有無喝足，若像是泡茶的顏色，代表喝不夠，要清澈如白開水般無色才算足夠。

▲中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。（示意圖／取自unsplash）
▲別因怕憋尿而少喝水，每日攝取量建議是個人體重乘以35c.c.。（示意圖／取自unsplash）
針對預防憋尿，李佩璇指出，返鄉前要避免含酒精、咖啡因飲品及柑橘類果汁等，以減少對膀胱的刺激，且行程中應穿著舒適、寬鬆、透氣的衣褲，路上一有尿意，則應趕緊設法解尿。

此外，嬰幼兒及長輩若使用紙尿褲，注意須勤加更換，以免尿液悶住，細菌容易滋長，恐導致泌尿道感染。

對於呼吸道感染，李佩璇則說，前往人多場所最好戴口罩，並應勤洗手、保持社交距離，且落實咳嗽禮節等衛生習慣，且吃飯宜使用公筷母匙，取單人份餐點享用，以減少交叉感染。

李佩璇提醒，若有發燒或上呼吸道不適，應在家休息並密切觀察症狀，若不適症狀持續，請儘速就醫，但不宜搭乘大眾交通運輸工具，就醫時則應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身旁其他人有無類似症狀。

▲一名老饕分享咖啡另類喝法，直指「我曾經拜託小七把我的冰美式只要濃縮+冰塊不要加水，然後加柳丁原汁，就是某咖啡廳的橙香咖啡了。」（圖／取自pixabay）
▲塞車前應避免攝取含酒精、咖啡因飲品及柑橘類果汁等。（圖／取自pixabay）
🟡春節防泌尿道感染注意事項：

◾水要喝足夠，有尿意馬上解尿。

◾返鄉前不碰含酒精、咖啡因飲品及柑橘類果汁等刺激性飲料。

◾穿著舒適、寬鬆、透氣的衣褲。

◾若穿著紙尿褲須勤更換。

🟡春節防呼吸道感染注意事項：

◾進出人多場所應戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

◾若有發燒或上呼吸道不適，應在家休息並密切觀察症狀。

◾不適症狀如持續，應儘速就醫，但不搭乘大眾交通運輸工具。

◾就醫時應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身旁其他人有無類似症狀。

出遊塞車怕憋尿！恐害膀胱無力、腎功能惡化　「靠6招」膀胱防爆

過年大掃除注意！2024「居家風水」旺運秘訣　8禁忌影響整年運勢

天氣預報／過年天氣出爐！小年夜全台迎大雨彈　除夕一路冷到初三

LINE免費貼圖24組！「訊息貼圖」自創文字拜年　過年版早安圖來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞