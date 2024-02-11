過年「泌尿道、呼吸道」感染多！塞車憋尿恐腎盂腎炎　少喝這飲品

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若沒有心臟衰竭、腎臟病、腹水等需限制水分攝取的疾病，一般人不能因為怕憋尿而刻意少喝水，仍應正常飲水，份量建議以個人體重乘以35c.c.，另應觀察尿液的顏色以判斷有無喝足，若像是泡茶的顏色，代表喝不夠，要清澈如白開水般無色才算足夠。
針對預防憋尿，李佩璇指出，返鄉前要避免含酒精、咖啡因飲品及柑橘類果汁等，以減少對膀胱的刺激，且行程中應穿著舒適、寬鬆、透氣的衣褲，路上一有尿意，則應趕緊設法解尿。
此外，嬰幼兒及長輩若使用紙尿褲，注意須勤加更換，以免尿液悶住，細菌容易滋長，恐導致泌尿道感染。
對於呼吸道感染，李佩璇則說，前往人多場所最好戴口罩，並應勤洗手、保持社交距離，且落實咳嗽禮節等衛生習慣，且吃飯宜使用公筷母匙，取單人份餐點享用，以減少交叉感染。
李佩璇提醒，若有發燒或上呼吸道不適，應在家休息並密切觀察症狀，若不適症狀持續，請儘速就醫，但不宜搭乘大眾交通運輸工具，就醫時則應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身旁其他人有無類似症狀。
🟡春節防泌尿道感染注意事項：
◾水要喝足夠，有尿意馬上解尿。
◾返鄉前不碰含酒精、咖啡因飲品及柑橘類果汁等刺激性飲料。
◾穿著舒適、寬鬆、透氣的衣褲。
◾若穿著紙尿褲須勤更換。
🟡春節防呼吸道感染注意事項：
◾進出人多場所應戴口罩、勤洗手、保持社交距離。
◾若有發燒或上呼吸道不適，應在家休息並密切觀察症狀。
◾不適症狀如持續，應儘速就醫，但不搭乘大眾交通運輸工具。
◾就醫時應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身旁其他人有無類似症狀。