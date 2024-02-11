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兒少通報案破12萬件！過年天天緊密互動易發怒　專家教家長消火氣

▲某些家長習慣使用暴力，春節期間因相處時間拉長，更易發生摩擦。（圖／NOWnews資料照片）
▲某些家長習慣使用暴力，春節期間因相處時間拉長，更易發生摩擦。（圖／NOWnews資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

根據衛福部統計，2023年兒少通報事件突破12萬件，較前一年增約2成，其中遭家長不當對待約成長7%，主要為身體不當對待，被害者以國小學童增加最多，其次為6歲以下；衛福部說，此現象代表某些家長使用暴力的習慣未改，而春節期間因相處時間拉長，更易發生摩擦，為此提供教養3招參考，別讓脾氣傷了孩子身心。

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衛福部表示，兒少通報案量上升，可解讀為國人的兒少保護意識提升，另一方面卻也可看見家長在教養孩子時，習於使用暴力的情形並沒改變，即使出發點是為了管教孩子的課業或生活作息，例如控制3C產品時間，或調停手足爭執等，但體罰看似立即有效，或未對小孩造成嚴重傷害，相關研究顯示，長期下來仍對兒少身心發展有負面影響。 

針對春節相處，衛福部指出，因為有長達1週的連假，家庭團聚與出遊的機會比平時還多，家長卻可能對於額外開銷、家務勞動、親友聚會等，產生更多的身心壓力，也使得親子互動產生摩擦的風險提高。

衛福部提醒，家長勿因一時情緒失控而傷害孩子，體罰不但破壞親子關係，也會嚴重影響兒少身心發展，因此在春節期間如有管教上的衝突，或親子溝通不良時，可採取以下方法，先「深呼吸恢復冷靜」，再「教孩子嘗試溝通」，但若情況更衝突，或難以冷靜與小孩溝通，最好「暫離場找資源」，尋求其他家人接手協助照顧，以免傷害兒少。

▲TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店設有親子共讀區。（圖／記者陳建彰攝）
▲家長勿因情緒失控傷害孩子，建議尋求其他家人接手協助照顧。（圖／NOWnews資料照片）
此外，衛福部呼籲，家長若於年節中遇到各種生活、身心壓力時，可參考運用下列資源，讓每個家庭都能平安過好年。

🟡衛福部紓壓資源一覽表：

📍1925安心專線：全年提供24小時免付費心理諮詢服務，紓緩心理壓力或情緒困擾。

📍1957福利諮詢專線：全年(上午8點至晚上10點)提供免付費急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮詢與通報轉介服務。

📍113保護專線：全年提供24小時線上受理家庭暴力、老人保護、身心障礙者保護、兒少保護及性侵害、性騷擾事件通報或求助諮詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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