兒少通報案破12萬件！過年天天緊密互動易發怒　專家教家長消火氣

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針對春節相處，衛福部指出，因為有長達1週的連假，家庭團聚與出遊的機會比平時還多，家長卻可能對於額外開銷、家務勞動、親友聚會等，產生更多的身心壓力，也使得親子互動產生摩擦的風險提高。
衛福部提醒，家長勿因一時情緒失控而傷害孩子，體罰不但破壞親子關係，也會嚴重影響兒少身心發展，因此在春節期間如有管教上的衝突，或親子溝通不良時，可採取以下方法，先「深呼吸恢復冷靜」，再「教孩子嘗試溝通」，但若情況更衝突，或難以冷靜與小孩溝通，最好「暫離場找資源」，尋求其他家人接手協助照顧，以免傷害兒少。
此外，衛福部呼籲，家長若於年節中遇到各種生活、身心壓力時，可參考運用下列資源，讓每個家庭都能平安過好年。
🟡衛福部紓壓資源一覽表：
📍1925安心專線：全年提供24小時免付費心理諮詢服務，紓緩心理壓力或情緒困擾。
📍1957福利諮詢專線：全年(上午8點至晚上10點)提供免付費急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項社會福利諮詢與通報轉介服務。
📍113保護專線：全年提供24小時線上受理家庭暴力、老人保護、身心障礙者保護、兒少保護及性侵害、性騷擾事件通報或求助諮詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110