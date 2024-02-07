亞洲盃／韓國輸！約旦大爆冷2：0擊敗韓國 隊史首闖決賽瞄準首冠
亞洲盃男足4強賽於昨（6）日晚上11點火熱開踢，根據對戰歷史，「太極虎」韓國對上約旦從未輸過，但擁有眾多球星的韓國，卻在這場比賽徹底翻車！約旦的黑馬奇蹟則持續上演中，此戰下半場靠著Yazan Al Naimat、Mousa Al-Tamari在先後進球，最終約旦以2：0擊敗韓國，隊史首度踢進決賽，將要力拚隊史首冠。
記者路皓惟/綜合報導
根據FIFA最新排名，韓國隊高居第23，在亞洲排名第3，而約旦世界排名第87位，在亞洲排第13，從排名上，兩隊有著巨大的差距。雖然約旦在以小組第3勉強晉級，但他們在淘汰賽表現卻是超乎預期，儼然成為本屆「大黑馬」，一路高歌猛進，不斷書寫著亞洲盃隊史最佳成績。
上半場比賽，實力較弱的約旦果斷出擊，勇敢與韓國對攻，雖然幾次射門被韓國門將趙賢祐擋下，兩隊以0：0進入中場休息，但約旦的攻勢早已驚嚇出韓國一身冷汗。
下半場第53分鐘，韓國隊後場傳球失誤，約旦隊斷球直接發動反擊，Yazan Al Naimat搓射破門率先打破僵局，第66分鐘，約旦捲土重來，Mousa Al-Tamari從中場帶球突破殺到韓國禁區前，一記精彩的射門，打穿趙賢祐的十指關，以2：0領先韓國。
約旦在2球領先之後，開始採取死守，讓韓國根本找不到機會破門，直到比賽哨音響起，「太極虎」始終無法突破，最終沒能再上演逆轉奇蹟，也無緣捧起自1960年以來的首座冠軍。
約旦繼首次殺進亞洲盃4強之後，如今又更進一步，進軍亞洲盃決賽，有望成為第10支捧起亞洲盃冠軍的球隊。而決賽的對手將是伊朗與卡達之間的勝者，該場比賽將於7日晚上11點開踢。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁