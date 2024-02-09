舉重／郭婞淳世界紀錄被追平！傷病成隱憂　巴黎奧運連霸充滿挑戰

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去年12月卡達大獎賽上，中國22歲女將羅詩芳追平了郭婞淳所保持的總和247公斤世界紀錄，成為了巴黎奧運奪金的最大熱門。羅詩芳強大的實力，無疑給郭婞淳的衛冕之路增添了不少壓力，「她是我最強的對手，去年我沒有參加卡達大獎賽，但我知道她的實力不容小覷。」
傷病困擾持續
郭婞淳的腰傷是積勞成疾，東京奧運前就已經感到不適，椎弓甚至出現骨裂，郭婞淳坦言，「傷勢一直都會跟我共存，無法確認何時能完全好。」傷勢一直是她在備戰過程中的最大挑戰。
儘管近年來受到傷病困擾，郭婞淳除了加強核心、相關肌群的訓練，同時也與教練和醫生保持緊密溝通，「只能看要做哪些治療，一步一步走下去，盡量把最好狀態留在巴黎。」
不忘初衷，持續前進
距離巴黎奧運倒數5個多月，郭婞淳再三提醒自己不忘初衷，保持內心的能量，「東京奧運結束後，我並沒有因為金牌而感到滿足，反而更加努力地訓練，希望能在巴黎奧運上再次為台灣爭光。」她相信，經歷了各種困難與挫折後，將是她繼續勇往直前的動力。
挑戰奧運金牌二連霸
儘管路途困難重重，郭婞淳對於巴黎奧運的金牌二連霸仍充滿期待。「北韓選手因無法參賽，讓比賽少了一些變數。但我不會因此而放鬆，反而會更加專注於自己的訓練和準備。」郭婞淳的目標明確，她期待在巴黎的舞台上再次展現台灣舉重的實力。
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